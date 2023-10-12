Стало известно, когда выйдет в прокат фильм "Воздух"

Картина "Воздух" режиссера Алексея Германа-младшего выйдет в широкий российский прокат 18 января 2024 года. Дату сегодня анонсировал дистрибьютор "НМГ Кинопрокат".

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"РГ" уже не раз писала о картине еще в процессе ее создания. Недавно мы сообщали, что военная драма "Воздух" будет показана в Основном конкурсе 36-го Токийского международного кинофестиваля, который пройдет с 23 октября по 1 ноября. На фестивале состоится мировая премьера фильма.

По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц, среди которых героини, сыгранные Анастасией Талызиной и Аглаей Тарасовой. Им трудно в мужском мире, но они должны делать свою работу.