Стало известно, когда выйдет в прокат фильм "Воздух" Алексея Германа-младшего
Картина "Воздух" режиссера Алексея Германа-младшего выйдет в широкий российский прокат 18 января 2024 года. Дату сегодня анонсировал дистрибьютор "НМГ Кинопрокат".
"РГ" уже не раз писала о картине еще в процессе ее создания. Недавно мы сообщали, что военная драма "Воздух" будет показана в Основном конкурсе 36-го Токийского международного кинофестиваля, который пройдет с 23 октября по 1 ноября. На фестивале состоится мировая премьера фильма.
По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц, среди которых героини, сыгранные Анастасией Талызиной и Аглаей Тарасовой. Им трудно в мужском мире, но они должны делать свою работу.
Также в фильме снимались Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина, Мария Мельникова и другие. Авторы сценария фильма Елена Киселева, Алексей Герман - младший. Художник-постановщик, художник по костюмам: Елена Окопная.
Производством фильма занимались кинокомпании METRAFILMS и "Амедиа Продакшн" при поддержке Первого канала, Фонда Кино, Фонда "Кинопрайм", Киностудии "Ленфильм" и Комитета по культуре города Санкт-Петербурга.