В России стартовали спецпоказы фильма «Отпуск в октябре»

Фильм «Отпуск в октябре» рассказывает о молодой актрисе Свете. Она окончила театральную академию, живет в Санкт-Петербурге и мечтает о серьёзных ролях в серьёзных кинокартинах. фильмах на серьезных ролях. В итоге Света попадает на яркий болливудский проект, в котором участвуют звёзды кино, лучшие ди-джеи и хореографы страны, однако всё оказывается вовсе не очень просто.