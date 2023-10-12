Cтудия A24 будет выпускать больше коммерческих фильмов по известным франшизам

Журналисты издания The Wrap сообщили, что студия A24 решила пересмотреть подход к выпуску фильмов. Компания хочет сократить количество авторских картин и заняться созданием «коммерческих лент» по известным IP — она уже ведёт переговоры о покупке прав на серию хорроров «Хэллоуин».

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Причина такого решения кроется в том, что авторские фильмы последних лет принесли студии слишком большие убытки. К примеру, A24 потеряла деньги на «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главной роли, а также на картинах «Волны» и «Легенда о Зелёном рыцаре».