ВЦИОМ: Россияне не смогли назвать лучшие отечественные сериалы

Большинство участников опроса, проведенного ВЦИОМ о российском кинематографе, затруднились назвать лучший отечественный сериал 2023 года.

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Как следует из релиза Всероссийского центра изучения общественного мнения, 60% респондентов не смогли вспомнить подходящий сериал. Такая ситуация повторяется регулярно. В прошлом году не назвали сериал года 62% респондентов, в 2021 - 65%, в 2020 - 61%.

Среди проектов, о которых все же вспомнили, лидером оказался "След". Его назвали лучшим 3% опрошенных. "Пес", "Первый отдел", "Доктор Краснов" и новые "Папины дочки" получили по 2% голосов.