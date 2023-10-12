Валерия Гай Германика приступила к съемкам сериала "Обоюдное согласие-2"
Валерия Гай Германика приступила к съемкам "Обоюдного согласия-2". Это будет первая в России "вертикальная франшиза": второй сезон сериала ни сюжетно, ни актерами не будет связан с первым.
В этот раз режиссер в жанре детектива будет исследовать тему домашнего насилия. Сериал начинается с убийства успешного предпринимателя и многодетного отца Григория Венишева. Подозрение, естественное, падает на его жену. Постепенно выяснится, что за фасадом счастливой семьи много лет скрывался абьюз, а убитый был настоящим чудовищем.
Исполнительница одной из главных ролей Глафира Тарханова подчеркивает, что этот в сериале поднимаются "острые важные социальные темы, которые касаются каждого". "Возможно, кому-то наш проект поможет изменить свою жизнь к лучшему", - добавляет она.
Также роли исполнят Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Кончаловская и Глеб Пускепалис.
"Это абсолютно смелое, бескомпромиссное высказывание о природе насилия над женщиной, его недопустимости и о методах, к которым жертвам насилия приходится прибегать, чтобы иметь возможность себя защитить", - отмечает Игорь Мишин, генеральный продюсер KION.