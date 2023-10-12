Гай Германика приступила к съемкам сериала "Обоюдное согласие-2"

Валерия Гай Германика приступила к съемкам "Обоюдного согласия-2". Это будет первая в России "вертикальная франшиза": второй сезон сериала ни сюжетно, ни актерами не будет связан с первым.

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В этот раз режиссер в жанре детектива будет исследовать тему домашнего насилия. Сериал начинается с убийства успешного предпринимателя и многодетного отца Григория Венишева. Подозрение, естественное, падает на его жену. Постепенно выяснится, что за фасадом счастливой семьи много лет скрывался абьюз, а убитый был настоящим чудовищем.

Исполнительница одной из главных ролей Глафира Тарханова подчеркивает, что этот в сериале поднимаются "острые важные социальные темы, которые касаются каждого". "Возможно, кому-то наш проект поможет изменить свою жизнь к лучшему", - добавляет она.