От «Оклахомы» до «Ван Хелсинга»: какие фильмы с Хью Джекманом стоит посмотреть обязательно

Сегодня свой 55-й день рождения празднует австралийский актер Хью Джекман, известный российскому зрителю ролями в серии фильмов «Люди Икс» и в ряде других известных картин. «ФедералПресс» собрал в материале семь самых известных работ звезды Голливуда.

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Театральный мюзикл «Оклахома!»

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Действие мюзикла, созданного композитором Ричардом Роджерсом и либреттистом Оскаром Хаммерстайном, происходит в 1906 году недалеко от города Клермора. Произведение описывает период формирования нового штата Оклахома на так называемой «индейской» территории.

Основная идея пьесы – демонстрация дружбы между местными ковбоями-скотоводами и фермерами из соседнего штата Миссури. В центр сюжета режиссер поместил историю любви ковбоя Кёрли Маклейна и молодой девушки Лори Уильямс, работающей на ферме.

«Оклахома!» может смело претендовать на звание первого мюзикла в современном понимании этого слова. Впервые вокальные и танцевальные номера были объединены в полноценную историю, основанную на серьезном драматическом сценарии, написанном по пьесе Линна Риггса «Зеленеют сирени» 1931 года. Раньше в музыкальных комедиях песни были просто вставками, имеющими мало отношения к сюжету. Однако в «Оклахоме!» создатели сумели объединить музыку и драматическую историю в единое целое.

Пьеса была впервые поставлена Р. Мамуляном в 1943 году в Нью-Хейвене под названием «Поехали!». К премьере спектакля на Бродвее, которая состоялась 31 марта 1943 года, авторы изменили название постановки на «Оклахома!». Спектакль завоевал огромную популярность и ставился более двух тысяч раз. Песня «Оклахома» из мюзикла стала официальным гимном штата Оклахома.

В 1998 году Хью Джекман сыграл роль Кёрли Маклейна на сцене Королевского национального театра в Лондоне. За выдающееся исполнение его номинировали на театральную премию Лоренса Оливье.

«Люди Икс»

Можно с уверенностью сказать, что Хью Джекман стал настоящей звездой благодаря роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов «Люди Икс». Эта кинематографическая сага, основанная на популярных комиксах компании Marvel Comics, рассказывает о людях, обладающих нечеловеческими способностями.

Начавшись с оригинальной трилогии, эта серия супергеройских фильмов продолжила свое развитие, порождая спин-оффы и приквелы. В 2014 году был выпущен кроссовер между оригинальной серией и приквелом, а затем последовали сиквелы, рассказывающие альтернативную историю команды. Кинематографическая франшиза занимает десятое место в списке самых прибыльных серий фильмов, общие сборы которых превышают 6 миллиардов долларов.

Роль мутанта принесла Джекману не только мировую известность, но и миллионные гонорары. Росомаха стал его визитной карточкой и сделал одним из самых узнаваемых и востребованных актеров Голливуда.

«Пленницы»

Работа Хью Джекмана в детективном триллере «Пленницы» 2013 года признана большинством кинокритиков вершиной его актерского мастерства.

Главный герой, Келлер Довер, сталкивается с самым страшным кошмаром любого отца – его шестилетняя дочь и ее подруга пропадают без вести. Со временем девочки не возвращаются, родители паникуют. Единственным следом является старый фургон, который был припаркован на их улице во время игры девочек. Однако арестованного водителя приходится отпустить из-за отсутствия улик, и отец, сокрушенный горем, решает сам заняться поисками.

Фильм, снятый режиссером Дени Вильнёвом по сценарию Аарона Гузиковского, был встречен положительными отзывами критиков. Эксперты отмечали качественный саспенс и сильные актерские работы, особенно исполнителей главных ролей – Хью Джекмана и Джейкоба Джилленхола.

«Отверженные»

Мировая премьера фильма состоялась в 2012-м, и уже в следующем году он был номинирован на восемь премий «Оскар», получив в итоге три из них в номинациях «Лучшая женская роль второго плана» (Энн Хэтэуэй), «Лучший грим и прически» и «Лучший звук».

Действие фильма разворачивается в начале XIX века. Главный герой, беглый каторжник Жан Вальжан, вынужден прятаться от жестокого правосудия после того, как его приговорили к тюремному заключению. Инспектор парижской полиции Жавер считает его поимку делом жизни. После смерти Фантины, женщины, за судьбу которой Вальжан был в ответе, единственным близким человеком для него остается ее дочь Козетта.

«Кейт и Лео»

Романтическая комедия режиссера Джеймса Мэнголда 2001 года рассказывает историю любви Леопольда, герцога Олбани, который попадает в современный Нью-Йорк из XIX века, и современной бизнес-леди.

С помощью временного портала Лео оказывается в будущем, где встречает Кейт Маккей (Мег Райан), успешную деловую женщину. Их встреча становится началом удивительной истории и важнейших отношений в судьбе каждого из них.

Хью Джекман, обаятельно исполнивший роль Леопольда, специально для фильма отправился в Англию, где изучил правила хорошего тона, освоил верховую езду и танцы. За эту роль австралиец был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актер комедии или мюзикла».

«Ван Хельсинг»

Фильм американского режиссера Стивена Соммерса об истребителе чудовищ Ван Хельсинге представляет собой умелый оммаж вселенной монстров Universal. Сочетая элементы известных романов, таких как «Дракула», «Франкенштейн» и «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», а также картины «Человек-волк», фильм создает уникальную смесь жанров и персонажей.

Одна из интересных деталей фильма – положительное изображение Чудовища Франкенштейна. Главным героем картины стал Гэбриэл Ван Хельсинг – охотник за нечистью. Фамилия, взятая из романа «Дракула» Брэма Стокера, связывает его с предшественником – Абрахамом Ван Хельсингом, доктором-философом и мистиком. Фильм не раскрывает полностью суть отношений между Дракулой и Гэбриэлом, оставляя это на усмотрение зрителя.

«Величайший шоумен»

Биографический мюзикл режиссера Майкла Грейси 2017 года рассказывает о жизни предпринимателя-антрепренера из США Финеаса Тейлора Барнума, который организовал известнейший бродячий цирк XIX века.

Фильм был номинирован на три «Золотых глобуса» в категориях «Лучший фильм – комедия или мюзикл», «Лучшая мужская роль – комедия или мюзикл» (Хью Джекман) и «Лучшая песня» («This Is Me»). Картина в итоге получила премию в последней номинации. Кроме того, фильм был выдвинут на «Оскар» в категории «Лучшая песня» («This Is Me»).

Хью Джекман также исполнял песни из фильма в рамках концертного тура The Man. The Music. The Show. Помимо них, в программу вошли песни из Бродвейских мюзиклов и других голливудских музыкальных фильмов.