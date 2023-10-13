Новые «Гардемарины» разочаровали зрителей
Недавно Светлана Дружинина представила премьеру фильма «Гардемарины 1787. Мир». Это продолжение полюбившихся зрителю «Вперед, гардемарины!».
Однако даже актерский состав не смог спасти фильм. По итогам первой недели проката, эксперты утверждают, что лента провалилась.
Зрители с раздражением относятся к ремейкам сюжетов из советских фильмов. Но при этом с удовольствием пересматривают старые картины.
Светлана Дружинина решила, что у нее получиться переломить ситуацию.
Первая часть истории о гардемаринах вышла на экраны в 1988 году и сразу завоевала сердца зрителей. Вторую часть сюжета, которая увидела свет в 90-х годах XX века, зрители восприняли не так тепло.
Третья часть стала полным разочарованием. В фильме снимались Дмитрий Харатьян, Павел Мамаев, Александр Домогаров и др. Но это не спасло ленту.
Зрители отметили, что радовала лишь музыка, которая вызывала ностальгию по первому фильму.
Ранее Сергей Жигунов, который играл в первой части Александра Белова, обвинил режиссера Светлану Дружинину в неуважении к зрителю.