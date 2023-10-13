Новые «Гардемарины» разочаровали зрителей

Недавно Светлана Дружинина представила премьеру фильма «Гардемарины 1787. Мир». Это продолжение полюбившихся зрителю «Вперед, гардемарины!».

© Кадр из фильма «Гардемарины 1787. Мир»

Однако даже актерский состав не смог спасти фильм. По итогам первой недели проката, эксперты утверждают, что лента провалилась.

Зрители с раздражением относятся к ремейкам сюжетов из советских фильмов. Но при этом с удовольствием пересматривают старые картины.

Светлана Дружинина решила, что у нее получиться переломить ситуацию.

Первая часть истории о гардемаринах вышла на экраны в 1988 году и сразу завоевала сердца зрителей. Вторую часть сюжета, которая увидела свет в 90-х годах XX века, зрители восприняли не так тепло.

Третья часть стала полным разочарованием. В фильме снимались Дмитрий Харатьян, Павел Мамаев, Александр Домогаров и др. Но это не спасло ленту.

Зрители отметили, что радовала лишь музыка, которая вызывала ностальгию по первому фильму.