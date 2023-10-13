Какие фильмы показали на новом кинофестивале в Геленджике

Русский Канн, отечественный аналог "Сандэнс", замена "Кинотавра" — это лишь часть того, что можно услышать о кинофестивале "Маяк", который впервые прошел в Геленджике с 5 по 9 октября. Последнее сравнение организаторам нравится меньше всего, так как они настойчиво подчеркивают, что главная цель — сделать принципиально новый фестиваль, каких в России еще не было. На фоне трудностей на отечественном кинорынке и бойкотирования на международных фестивалях их можно назвать настоящими бунтарями.

© Кадр из фильма "Год рождения"

"Недоброжелатели называли идею фестиваля в Геленджике безумием. Мы называем это визионерством", — сказал программный директор "Маяка" Стас Тыркин. Фильмы на нем показали соответствующие: герои картин — панки, мечтатели, поэты и трудные подростки.

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Рассказываем о победителях фестиваля.

"Каникулы" Режиссер Анна Кузнецова

Гран-при фестиваля

Театральный кружок из Калужской области отправляется на конкурс в Сочи. Его сопровождают их режиссер Таня (Дарья Савельева), которая чуть менее инфантильна, чем ее ученики, и строгая завуч Мария Генриховна (Полина Кутепова). Они везут постановку "Земляничное вино" с танцами под рэпера Lil Peep.

Правда, организаторы почти сразу попросят переделать название — отсылок к алкоголю не надо. После жюри и вовсе скажет, что постановка неудачная — другое дело "Золотой ключик" или"ПитерПэн", игордо подарит пластиковые значки за участие в конкурсе. Но это не единственный проигрыш, с которым придется столкнуться героям.

"Моя подруга и соавтор сценария Катя Задохина ведет в школе театральный кружок в Обнинске. И они часто ездят на детские театральные фестивали. В 2018 году Катя поехала в Сочи на детский фестиваль. Потом она вернулась и сказала: "Аня, все прошло так плохо, что мы должны написать об этом сценарий", — рассказала ТАСС режиссер картины. — Это кино о том, как жить, если ты проиграл. В каких-то отношениях все чувствуют себя проигравшими. Мне всегда не нравилось кино про победы. Я за то, чтобы в слаглайнах писать, что это фильм про театральный кружок, который поехал на конкурс и проиграл. Это не спойлер, потому что все самое важное, что там происходит, происходит в маленьких жизнях всех этих людей".

Кузнецова дебютировала с полным метром на "Маяке". Однако бэкграунд у нее завидный: ее преподавателями были режиссеры Алексей Попогребский и Борис Хлебников, а дипломную работу — короткометражку "Шесть два восемь" — она представляла на "Кинотавре", а после ее показывали на фестивалях в Германии, Польше, Португалии, Франции, Чехии и Эстонии. Хлебников выступил креативным продюсером "Каникул". Генеральными продюсерами стали Наталья Дрозд и Юсси Рантамяки, а оператором — Яни-Петтери Пасси, работавшие ранее над фильмом "Купе №6".

Дата выхода фильма в прокат пока неизвестна.

"Чума" Режиссер Дмитрий Давыдов

Приз за лучшую режиссуру

Отец-одиночка Иван живет в якутском селе. По соседству с ним живет другой отец-одиночка, Влад, который постоянно унижает его. Иван скромный и добрый и никогда не отвечает обидчику, за что сын его презирает. Однажды он говорит ему, что было бы лучше, если бы Иван умер вместо матери. После того как Влад избивает Ивана, чувство стыда за отца у подростка становится невыносимым. Он решает проводить время с его обидчиком, чтобы не вырасти похожим. У самого Влада отношения со своим сыном, которого он называет исключительно слабаком, не проще, а после этой ситуации становятся напряженнее.

Кадр из фильма "Чума"

В центре сюжета — классическая проблема отцов и детей, но в жестоких условиях якутской глубинки она приобретает характер эпидемии вроде чумы. Рабочее название картины было "Омут", и оно подходит не меньше. Примерно в середине картины появляются новые герои — бензопила и ружье. И главной интригой становится, кто ими воспользуется, чтобы прекратить все это. Режиссер Дмитрий Давыдов ("Пугало", "Молодость", "Костер на ветру") считает, что этот фильм про слабость и силу, и в чем вообще реальная сила.

Он не смог самостоятельно представить фильм на фестивале в Геленджике, так как находился с рабочим визитом в Пусане, в том числе для обсуждения участия в Берлинале. Продюсеры фильма Анатолий Сергеев и Кирилл Степанов считают, что у "Чумы" должна быть хорошая фестивальная судьба, поэтому в прокат фильм выйдет только в 2024 году, рассказали они ТАСС.

"Фрау" Режиссер Любовь Мульменко

Приз за лучший сценарий и лучшую женскую роль

Главный герой Ваня (Вадим Королев), мягко говоря, странный — называет всех женщин "фрау", живет в старомодной квартире, работает в магазине "Охотник и рыболов" и одевается, видимо, тоже там. Мечта у него, конечно, также странная — жениться и оставить потомство, как говорит он сам.

Кадр из фильма "Фрау"

Но в личной жизни ему не везло, пока он не встретил балерину Кристину (Елизавета Янковская). У нее мечта примерно такая же. Они начинают бороться с одиночеством вместе, но почему-то проигрывают.

"Эта картина о том, что иногда расставание — это хеппи-энд, и нельзя с кем-то начать отношения, чтобы заткнуть дыру в себе. Нормальные отношения получаются у людей, которые сначала стали цельными, без дырочек, а потом встретились. Ваня и Кристина используют человека как функцию, потому что прочитали в сказках, что когда людей двое, то все становится классно. На самом деле это не так", — рассказала режиссер и сценарист картины Любовь Мульменко.

Мульменко, получая награду, сказала: "Кажется, я научилась писать сценарии". Но это прозвучало скорее как ирония, потому что зрители знают, что она давно умеет. Мульменко написала сценарии к фильмам "Купе №6", "Верность" и "Дунай" (ее первая режиссерская работа). Но "Фрау" совсем не похожа на эти фильмы. "Мне хотелось уйти от супердостоверности, которая была у меня во всех моих сценарных работах. Мне это надоело, хочется чего-то такого попробовать, — рассказала режиссер. — Мы сняли сказку, смешную и печальную".

Дата выхода фильма в прокат пока неизвестна.

"Королевство" Режиссер Татьяна Рахманова

Лучший дебют и работа оператора

Выпускники детского дома решают с размахом отпраздновать начало взрослой жизни — огромный коттедж, куча алкоголя и даже девушка по вызову. Когда срок аренды и деньги у них заканчиваются, зато появляется оружие, они решают превратить дом в крепость, королевство, где правят хаос и анархия. Даже когда их королевство пытаются захватить полицейские, они отважно держат оборону. В фильме снялись реальные ученики детских домов и всего лишь два профессиональных актера.

Программный директор фестиваля Тыркин спросил у Рахмановой на презентации картины, как она относится к творчеству датского режиссера Ларса фон Триера, намекая на сходство. И дело даже не в том, что у Триера есть сериал "Королевство". Фильм Рахмановой снят будто по принципам триеровского манифеста "Догма 95" — ручная камера, отсутствие искусственного света, непрофессиональные актеры, натуральные диалоги и кадры.

"Наше кино про состояние, когда прошлое далеко и малоприятно, будущее пугает неизвестностью, человеку остается переживать эту паузу настоящего — радостно, тяжело, безумно, кто как умеет", — рассказала Рахманова.

Дата выхода фильма в прокат пока неизвестна.

Похожее — "Межсезонье", "Идиоты", "Все умрут, а я останусь".

"Год рождения" Режиссер Михаил Местецкий

Приз за лучшую мужскую роль

Филипп (Эльдар Калимулин, победитель в номинации "Лучшая мужская роль") живет в сером и унылом Металлогорске и фанатеет от давно распавшейся местной панк-группы "Яичный свет", лидера которой сыграл Юрий Борисов.

Кадр из фильма "Год рождения"

Он ведет о них подкаст, дом превратил в настоящий музей и мечтает провести в Металлогорске музыкальный фестиваль "Месиво". Но когда Филипп встречает Марину (Анастасия Талызина), перед ним встает серьезный выбор — взрослая семейная жизнь или все-таки мечты.

"Если вас что-нибудь удивит в этом фильме, а я рассчитываю на это, не рассказывайте об этом после окончания. Оставьте какую-то загадочность для тех, кто будет смотреть его после", — обратился режиссер Михаил Местецкий к своим первым зрителям.

Как оказалось, совершенно справедливо: в фильме много удивительного и абсурдного — вокал Борисова (самое потрясающее панковское исполнение, по мнению режиссера) и рэп Калимулина как минимум. Об остальном, уважая просьбу автора, не будем рассказывать, тем более фильм покажут в кино уже 9 ноября. Главное — не потерять голову от сюжетных поворотов.

"Проблема, что стоит перед нашим героем, — принимать реальность во всех ее унылых и темных сторонах или улетать куда-то в абсолютно оторванные от реальности фантазии, но быть обреченным на одиночество", — сказал ТАСС Местецкий. "Год рождения" получился настоящей панк-сказкой, которая учит не предавать свои мечты. "Надо мечтать, Маринка, мечтать, иначе труба", — говорит главный герой своей возлюбленной. Но скорее Местецкий своим зрителям.

Похожее — "Король и шут", "Тряпичный союз".

"Рыжий" Режиссер Семен Серзин

Неофициальный приз зрительских симпатий

Фильм посвящен одному из самых ярких русских поэтов конца XX века. Екатеринбург, 90-е годы, бандитские сходки, нищета, алкоголики и (неожиданно) поэзия. По городу слоняется компания поэтов, и самый талантливый из них — Борис Рыжий (его играет вокалист групп "Ночные грузчики", "Макулатура" и "Шляпа Шаляпина" Евгений Алехин). Но даже ему сложно справиться с уральской прозаичностью жизни — жена и отец просят найти нормальную работу, друзья вечно ввязываются в опасные истории, друг детства вот-вот умрет от алкогольной ломки, а за справедливость приходится постоянно драться.

Кадр из фильма "Рыжий"

Рыжий написал более 1 300 стихотворений, 350 из которых были опубликованы. В одном из них есть строки "а я реву от этой жалкой прозы, лица не пряча, сердца не тая". Он покончил с собой в 27 лет, оставив записку "Я всех любил. Без дураков".

Брат режиссера, исполнитель одной из ролей и композитор Евгений Серзин рассказал, что они стремились сделать фильм максимально биографичным — в фильме звучат фразы из интервью Рыжего, а перед съемками были консультации с близкими поэта. Он исполнил роль одного из них.

"У него (героя Серзина — прим. ТАСС) есть реальный прототип — это Олег Дозморов, друг Бориса Рыжего. Они вместе выпивали шампанское и называли друг друга поручиками. Мне кажется, что это человек, который абсолютно любил Бориса. Любил его талант и при этом не завидовал ему, а имел способность радоваться за него. Мы общались со сценаристом Саввой, и он рассказывал, что у него были большие общения с Олегом, и он удивился, что он до сих пор как будто живет Рыжим. У него нет своего честолюбия, хотя они вместе начинали писать стихи", — рассказал Евгений Серзин.

К удивлению многих гостей "Маяка", фильм невыиграл ни в одной номинации, но в кулуарах фестиваля ему почти единогласно вручили приз зрительских симпатий.

Дата выхода фильма в прокат пока неизвестна.

Диана Решетняк