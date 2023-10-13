«Чаплин в кино»: лучшие фильмы легенды немого кинематографа покажут на большом экране

В кинотеатрах «Искра» и «Космос» сети «Москино» с 14 октября по 18 ноября будут показывать избранные работы Чарли Чаплина. Программа «Чаплин в кино» понравится и зрителям, которые только собираются познакомиться с творчеством легендарного актера и режиссера, и тем, кто хочет пересмотреть полюбившуюся классику на большом экране. Звуковые ленты покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

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14 октября программу откроет фильм «Мсье Верду» (1947) в кинотеатре «Искра», перед началом показа выступит киновед Елена Сорокина.

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«Знакомиться с творчеством можно с любого фильма — тем Чаплин и хорош, что его можно начинать смотреть с абсолютно любой картины. В ленте звукового периода “Мсье Верду” Чаплин не играет “маленького человечка” — он уже распрощался с этим образом, и это высокий Голливуд. В картине можно познакомиться с эпохой и услышать голос Чаплина. Фильм имеет мало отношения к комедийности, хотя элемент комедии там, конечно, присутствует, но больше говорит о трагедии в самом интересном, психологическом смысле», — поясняет Елена Сорокина.

Чаплин обратился к идее Орсона Уэллса, которого заинтересовала история французского брачного афериста Анри Ландрю. В фильме элегантный мсье Верду, потерявший работу во время Великой депрессии, заводит дружбу по переписке с несколькими женщинами. Не подозревая, что у Верду в Париже есть жена и сын, они поддаются его обаянию и не догадываются, насколько печально это может для них закончиться, — недаром фильм изначально представляли с подзаголовком «Комедия убийств».

Классика Чаплина: от «Собачьей жизни» до «Огней большого города»

В кинотеатре «Космос» 17 октября покажут «Парижанку» (1923), где Чаплин в качестве режиссера изображает нравы высшего общества того времени. В центре сюжета — влюбленные, счастью которых противятся их родители. Это не комедия, которая привычно ассоциируется с именем Чарли Чаплина, а потому зрители приняли фильм довольно прохладно. Зато его высоко оценили кинокритики, ведь режиссер нашел такие выразительные средства, каких до этого в немом кино еще не видели. Лента получила в 1925 году премию киноакадемии Японии как лучший художественный фильм, о ней перед началом показа тоже расскажет Елена Сорокина.

А вот в короткометражных «Пилигриме» (1923) и «Собачьей жизни» (1918), которые можно будет посмотреть 21 октября, зрители увидят Чаплина-Бродягу — именно этот образ изгоя с золотым сердцем, в мешковатых штанах, тесноватом сюртучке и огромных ботинках принес ему популярность. Герой первого фильма — сбежавший преступник, которому нужно избавиться от тюремной робы, а потому он ворует чужую одежду. В «Собачьей жизни» Бродяга пытается украсть еду из тележки коммивояжера, сбегает от полиции с помощью причудливых акробатических трюков, спасает дворняжку, хитростью отбирает у грабителей кошелек — словом, предстает героем эксцентрической комедии в ее лучших традициях.

24 октября в «Космосе» гости снова встретятся с Бродягой — там покажут «Цирк» (1928), одну из трех классических мелодрам Чаплина, получившую специальную премию «Оскар». У героя опять проблемы с полицией — в этот раз, убегая от стражей порядка, он оказывается на арене гастролирующего цирка. Трюков и приключений на экране достаточно, однако главная коллизия — в любовном треугольнике: Бродяга влюблен в дочь хозяина, но ее сердце отдано бесстрашному канатоходцу.

«Малыш» (1921) — полнометражный режиссерский дебют Чаплина, одна из самых известных его картин. Житель трущоб Чарли находит на свалке младенца, которого мать оставила вскоре после рождения. Не имея ни малейшего представления о воспитании детей, он все же забирает малыша с собой. В итоге Бродяга и подкидыш становятся друг другу семьей. Джеки Куган, сыгравший малыша Джона, стал первым в истории мирового кинематографа ребенком-кинозвездой — Чаплин увидел талантливого мальчика на сцене и пригласил участвовать в съемках. Фильм можно будет посмотреть в кинотеатре «Искра» 28 октября.

31 октября зрителям представят один из последних немых фильмов Чарли Чаплина — мелодраму «Огни большого города» (1931). Ее сюжет еще более сентиментален: Бродяга влюбляется в слепую девушку, торгующую цветами на улице. Узнав, что операция может вернуть ей зрение, он всеми силами старается заработать, в том числе подметая улицы и неудачно боксируя на ринге. Деньги на операцию Бродяга все-таки находит, но из-за этого попадает в тюрьму. Однако почти трагическая история на экране выглядит не такой уж грустной благодаря множеству веселых приключений и фирменных комедийных трюков Чаплина.

Поиски сокровищ и сатира на фашизм

«Золотую лихорадку» (1925) Чарли Чаплин считал своей лучшей комедией — критики называют ее одним из двух величайших немых комедийных фильмов вместе с «Генералом» Бастера Китона. Бродяга в надежде разбогатеть становится золотоискателем и отправляется на Аляску, где, конечно же, попадает в разнообразные курьезные ситуации. Кстати, с приходом звукового кино Чаплин в 1942 году сделал новую версию этого фильма — написал музыку и сам прочитал авторский закадровый текст. «Золотую лихорадку» покажут в «Космосе» 7 ноября.

В основу сюжета картины «Огни рампы» (1952), которую можно будет посмотреть 11 ноября, легли автобиографические события. Чаплин играет здесь безработного клоуна, который спасает от самоубийства молодую балерину. В фильме также снялись дети Чарли Чаплина, его жена Уна и знаменитый комик Бастер Китон. В Европе и Японии фильм имел большой успех, а вот в США его в 1952 году почти не показывали. В широкий прокат картина вышла там лишь 20 лет спустя — тогда же, в 1972-м, ее номинировали на премию «Оскар» за лучшее музыкальное сопровождение. «Огни рампы» в этой номинации выиграли, но композиторы Рэй Раш и Ларри Расселл до момента вручения премии не дожили.

«Новые времена» (1936) критики единодушно называют одним из лучших фильмов Чарли Чаплина. В нем хорошо видно, как актеру и режиссеру удается гармонично сочетать в одной картине разные жанры — эксцентрическую комедию, драму и мелодраму. В «Новых временах» Чаплин высмеивает несовершенства «машинной эпохи» и ее общества, а также прощается с эрой немого кино — зрители услышат голос Бродяги, который запоет в финале фильма. Картину покажут 14 ноября.

Завершится программа 18 ноября в кинотеатре «Космос» показом самой серьезной работы Чаплина — фильма «Великий диктатор» (1940), политической сатиры, разоблачающей тоталитаризм. В картине узнаваемо изображены и Гитлер (которого здесь зовут Аденоид Хинкель), и Муссолини, и Геббельс. Чаплин исполнил в фильме две роли — Хинкеля и еврея-цирюльника, точь-в-точь похожего на диктатора. Разумеется, в какой-то момент персонажи поменяются местами, и парикмахер произнесет пацифистскую речь перед верноподданными. Этот художественный ход стал призывом самого Чаплина остановить разгорающуюся Вторую мировую войну.

Дополнить впечатление: комментарий киноведа

По словам Елены Сорокиной, фильмы Чарли Чаплина хороши, чтобы обратиться к постижению «больших форм» киноклассики — особенно во времена популярности коротких роликов. Это прекрасная возможность заново посмотреть на мир кино в той точке, где началось его развитие. Но, разумеется, Чаплин не был единственной звездой того периода.