Сериал с Дюжевым и Газмановым «Родные люди» выйдет на Wink

"20 лет назад то, что нам казалось фантастическим, теперь стало повседневным. Именно это мы и хотели показать в наших историях. А также визуально запечатлеть огромный путь изменений, который прошла наша страна, города и люди. А также показать, что даже при всей разнице поколений, характеров, профессий наши герои все равно остаются родными людьми", — Жан Просянов.