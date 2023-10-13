74 года мудрости в трейлере мультфильма «Лео»

Всегда ли старость означает мудрость? Об этом можно спорить вечно, но главный герой нового мультфильма от Netflix определённо очень старый и очень мудрый. А ещё он — ящер из живого уголка обычной школы, решивший изменить свою жизнь.

О чём речь?

Ящер Лео целых 74 года провёл в террариуме в живом уголке младшей школы, и за это время он видел и слышал очень многое. Компанию ему составляет не менее старая черепаха (голос — Билл Бёрр). Такая жизнь вполне устраивает Лео до тех пор, пока он не узнаёт, что жить ему осталось всего год. Страшное откровение подталкивает его поменять свою жизнь — и главный герой решает сбежать. Вот только проблемы его подопечных-школьников сами себя не решат — значит, пора делиться многолетней мудростью. Да-да, животные в этом мультфильме будут вести полноценные (психологические!) беседы с людьми.