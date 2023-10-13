Стартовали съемки сериала Петра Тодоровского «Танго»

Сюжет вращается вокруг успешной во всём бизнес-леди Норе, чья жизнь рушится в одночасье, когда её любимый супруг Ваня внезапно умирает. В то же время она узнаёт нелицеприятный факт о муже — тот вёл двойную жизнь. Мужчина встречался с женщиной-тренером по танго и танцевал с ней втайне от Норы. В глазах героини танго занимаются только аморальные люди. Однако, придя в школу, практичная женщина полностью меняет представление о данном виде искусства. Танго привносит перемены в жизнь женщины и дарит мистическую встречу с покойным супругом.