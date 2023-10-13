Новый фильм "115 лет в России. По ту сторону экрана"

В рамках анимационного образовательного проекта "Русская Фёкла", воплощаемого в жизнь при поддержке гранта Президентского фонда культурных иництиатив, вышел новый познавательный короткометражный фильм: "115 лет в России. По ту сторону экрана". Это второй фильм в серии познавательных короткометражек.

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Первый фильм цикла вышел в эфир в конце сентября и был посвящен Дню учителя. Короткометражные проекты "Русской Фёклы" о значимых страницах истории и культуры, важнейших датах и праздниках России, а также о ведущих деятелях русской культуры и искусства, интегрированы в платформу "Разговоры о важном" и являются видеоматериалом к одноименному предмету для начальных классов.

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Бессменный ведущий серий образовательного проекта "Русская Фёкла" – популярный актер театра и кино Иван Колесников. Именно он помогает любознательной девочке открывать все новые страницы истории нашей Родины. Ведь Фёкла очень любит свою страну Россию, при этом прекрасно понимает, что любовь к Родине включает полное знание о её культурных и духовных богатствах.

В сюжете Фёкла "115 лет в России. По ту сторону экрана" девочка начинает снимать кино по собственному сценарию. За её работой наблюдает Иван Колесников. Он одобряет то, что получается у Фёклы. А заодно рассказывает ей многолетнюю историю российского кинематографа.

"Самый-самый первый фильм" в нашей стране сняли ровно 115 лет назад: 15 октября 1908 года. Он назывался "Понизовая вольница" или "Стенька Разин" и был рассказом о приключениях знаменитого разбойника. Со дня появления на свет "Стеньки Разина" идет отсчет истории российского кинематографа.

Иван Колесников объяснит Фёкле, почему кинематограф долгое время был немым, как озвучивались фильмы на раннем этапе кинематографа, как выглядели титры в картинах.

Фёкла и её ровесники по эту сторону экрана узнают о многих лучших произведениях советского кино, в том числе о детских фильмах и сказках, и об истории развития российского кино. Например, что в годы Великой Отечественной войны кинематограф приобрел грандиозное значение для подъема духа армии и мирных граждан - тружеников тыла. Вместе с Фёклой зрители увидят отрывки из всех фильмов, которые упоминает Иван Колесников.

К концу сюжета героиня поймет, что отечественный кинематограф вобрал в себя всю историю нашей страны. И это знание пробуждает в ней еще большее желание снять собственный фильм и сказать свое слово в великом искусстве кино.

Напомним, "Русская Фёкла" – это суперинтересный популярный познавательный видеопроект для дошкольников и младших школьников о приключениях находчивой, доброй, дружелюбной девочки из России. Это короткометражные фильмы, мультсериал и музыкальные анимационные клипы, а также другой контент, помогающий родителям и педагогам в воспитании и образовании ребенка, объединенный общей идеей добра и любви к своей стране.