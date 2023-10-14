5 самых популярных фраз из фильмов Марка Захарова

Телеканал "Мосфильм". Золотая коллекция" в честь 90-летия замечательного режиссера, народного артиста СССР Марка Захарова, узнал у телезрителей и поклонников кино о том, какие фразы из его фильмов они особенно любят и чаще всего вспоминают.

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В опросе участвовали 847 человек, но вряд ли многие из нас ответили бы иначе. Ведь фразы, названные самыми популярными, остроумны, а то и поучительны (как например, прозвучавшая в фильме "Тот самый Мюнхгаузен"). Некоторые из них мы и сегодня, повторяем - ободряя себя или просто желая вновь улыбнуться.

Топ-5 фраз из фильмов Марка Захарова:

1. "Хочешь большой, но чистой любви?" А после того, как девушка в ответ на приглашение прийти на свидание на сеновал, сообщила, что тогда "придет с кузнецом", еще одна звонкая фраза повесы Маргадона (его роль сыграл Семен Фарада): "А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен…." - эти цитаты из фильма "Формула любви" сразу же вспомнили 45% участников опроса.

2. "Голова - предмет темный и исследованию не подлежит" и еще одна: "Коли доктор сыт, так и больному легче", - их произносит уже Доктор (артист Леонид Броневой), тоже в фильме "Формула любви". - 42% опрошенных.

3. "Умное лицо - это еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица… Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!" - Это фразы барона Мюнхгаузена (роль Олега Янковского) из фильма "Тот самый Мюнхгаузен". - 38%.

4. "Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, чего зря время терять?" - эту фразу с серьезностью и даже обидой произносит герой Андрея Миронова в еще одной комедии Марка Анатольевича - "Обыкновенное чудо". Теперь у нее - 37 процентов голосов.