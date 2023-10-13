"Иди ко мне, детка" со звездой "Игры престолов"

Если вы соскучились по невероятно популярному персонажу по имени Тирион Ланистер из культовой "Игры престолов", то самое время сходить в кинотеатр на новый фильм "Иди ко мне, детка". Британский актер Питер Динклейдж, да еще и вместе с Энн Хэттэуэй, сыграет в новой картине, которая появилась на больших экранах в РФ 12 октября.

© Кадр из фильма "Иди ко мне, детка"

"Рамблер" расскажет о долгожданной премьере подробнее.

Автор и режиссер Ребекка Миллер "Иди ко мне, детка" привносит нелепую невинность и остроумие в эту причудливо-наивную романтическую комедию. Критики посчитали, что детская серьезность фильма немного напоминает стиль Вуди Аллена.

Одно из главных преимуществ картины — превосходный актерский состав. Звезда "Игры престолов", талантливый Питер Динклэйдж сыграл здесь главную мужскую роль.

Его персонаж, Стивен Лауддем, знаменитый оперный композитор, трудный, требовательный и теперь творчески смущенный, женатый на модном нью-йоркском терапевте Патрисии (Энн Хэтэуэй), моднице с любовью к аккуратности и одержимостью монахинями.

Кадр из фильма "Иди ко мне, детка"

Патрисия и Стивен воспитывают ее сына Джулиана (Эван Эллисон), который встречается с Терезой (Харлоу Джейн), чья мама Магдалена (Джоанна Кулиг) работает уборщицей у Лауддемов. Ситуация уже потенциально неловкая.

Кризис наступает, когда у Стивена завязывается интрижка с Катриной, капитаном буксира с романтической любовной зависимостью (которую воодушевленно играет Мариса Томей), и их причудливая встреча вдохновляет Стивена на создание оперы, которая не слишком лестна о Катрине.