35 лучших полнометражных мультфильмов

Хрупкие красавицы, обаятельные чудовища, говорящие животные и эмоциональные роботы — «Лента.ру» собрала 35 лучших мультфильмов для всей семьи, по версии зрителей и критиков.

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Видео дня

Год: 1937

Страна: США

Первый полнометражный мультфильм производства компании Уолта Диснея. Злая ведьма хочет избавиться от своей падчерицы Белоснежки и прогоняет ее в лес в надежде, что там девушка заблудится или попадет в лапы диких зверей. Однако Белоснежка избегает этой участи. Они приходит в дом к семи гномам — своеобразным, но преданным и веселым жителям сказочного леса.

«Могила светлячков»

Год: 1988

Страна: Япония

Режиссер: Исао Такахата

Красивая и пронзительная история о том, как взрослые конфликты влияют на неокрепшие детские умы и души. Вторая мировая война подходит к концу, и американские бомбардировщики атакуют японские города. Оставшись без родных, четырнадцатилетний Сэйта и его младшая сестра Сэцуко укрываются в заброшенном доме и пытаются выжить.

Год: 1989

Страна: США, Япония

После того, как дочь могущественного подводного царя Тритона, Ариэль, увидела земного принца, жизнь потеряла для нее краски. Ведь им никогда не быть вместе. В отчаянии Ариэль обращается к ведьме Урсуле, которая говорит, что подарит русалочке ноги в обмен на ее сказочный голос. Ариэль решается на авантюру, еще не зная, какие преграды ее ожидают.

Год: 1991

Страна: США, Япония

Режиссеры: Гари Труздейл, Кирк Уайз

Классическая экранизация сказки Жанны-Мари Лепренс де Бомон и первый анимационный фильм, который выиграл Золотой глобус в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)». По сюжету красавица Белль отправляется на поиски пропавшего отца и попадает в заколдованный замок. Им правит сказочное Чудовище, чей облик может изменить только настоящая любовь.

Год: 1992

Страна: США

Режиссеры: Рон Клементс, Джон Маскер

В восточном городе Аграба живет Аладдин — добрый и веселый юноша, который промышляет на жизнь воровством, но верит, что скоро судьба подкинет ему великое приключение. И не ошибается — именно ему достается волшебная лампа с Джинном, который может исполнять желания. Вот только на лампу охотится и черный маг Джафар, который намерен всеми силами помешать Аладдину, да еще и завладеть его возлюбленной, принцессой Жасмин.

Год: 1993

Страна: США

В царстве Хэллоуин живут мертвецы, уродцы и чудовища, и их главная забава — пугать людей на одноименный праздник. За самую страшную выходку горожанам вручают призы. Но однажды один из жителей, царь ужасов Джек Скеллингтон, понимает, что устал от такой жизни и случайно попадает в город Рождества. Там он узнает, что помимо страха и несчастья люди могут испытывать радость и веселье, и ужасно хочет испытать их тоже. Правда, своей цели Джек добивается своим привычным способом — похищает Санта-Клауса.

Год: 1994

Страна: США

Пожалуй, один из самых драматичных мультфильмов, над которым плакал каждый взрослый, когда в детстве смотрел его в первый раз. У Короля-Льва Муфасы рождается наследник Симба. Еще в детстве он становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего занять его место. Симбе предстоит пройти через много преград, пережить потерю, предательство и изгнание, но в конце концов обрести все, что он заслуживает.

Год: 1995

Страна: США

Когда Энди выходит из комнаты, его игрушки живут своей жизнью. Обычно они проводят время мирно, но перед днем рождения мальчика происходит настоящий переполох — все переживают, что ему сейчас подарят новую игрушку, которая заберет все внимание их хозяина. Не переживает только любимец Энди, ковбой Вуди, однако именно он первым оказывается забыт. Тогда Вуди решает снова завоевать любовь Энди.

«История игрушек. Большой побег»

Год: 2010

Страна: США

Режиссер: Ли Анкрич

Третья часть большой франшизы о мальчике Энди и его игрушках. В этой части Энди уже 18 лет, он готовится переезжать в колледж, а вот что делать с игрушками — непонятно. Он решает отнести их на чердак, но пакет с игрушками путают и отвозят в детский сад «Солнышко».

Год: 1998

Страна: США, Япония

Этот мультфильм снят по сюжету средневековой китайской баллады о женщине, вступившей в ряды армии. Молодой Мулан все советуют побыстрее выйти замуж, но когда на страну нападает воинственное племя гуннов, девушке совсем не хочется думать о свадебных гуляниях. Она берет доспехи и тайком уходит воевать, а духи предков, восхищенные ее дерзостью, решают помочь ей во что бы то ни стало.

Год: 1999

Страна: США

Спокойную жизнь тихого американского городка нарушает падение с небес странного объекта. Спустя какое-то время мальчик Хогарт обнаруживает неподалеку от дома гигантского робота и заводит с ним дружбу. Однако вскоре о пришельце узнает правительство и намеревается его уничтожить.

«Унесенные призраками»

Год: 2001

Страна: Япония

Бессмертный шедевр Хаяо Миядзаки о добре и зле, жадности и великодушии, любви и храбрости. Маленькая Тихиро вместе с родителями переезжает в новый дом. По пути к нему семья оказывается в странном месте, где их ждет роскошный пир. Родители Тихиро набрасываются на еду и превращаются в свиней, и девочке нужно придумать, как освободить их от чар.

Год: 2001

Страна: США, Япония

В вымышленном городе Монстрополисе живут самые настоящие монстры — мокрицы, мохнатый зверь, похожий на чудовище из «Аленького цветочка», и странное существо, которое прячется в сливном бачке. Электроэнергию для города монстры получают из криков человеческих детей, а следят за этим работники фабрики страха под названием «Корпорация монстров». В целом, жизнь у монстров идет отлично, пока в их мир не попадает настоящий ребенок.

«Шрэк»

Год: 2001

Страна: США, Канада, Швеция

Режиссер: Эндрю Адамсон, Вики Дженсон

На болоте в сказочном государстве живет себе спокойной жизнью великан по имени Шрэк. Несмотря на устрашающий вид, он довольно добродушный, только вот шумных компаний не любит. Однажды его одиночество нарушает толпа сказочных жителей, которых на болото выгнал злобный лорд Фаркуад. Шрэк намерен вернуть себе дом, однако по договору с лордом, прогнать непрошеных гостей получится только после того, как великан вызволит из башни принцессу Фиону.

Год: 2002

Страна: США, Франция, Канада

Режиссеры: Крис Уэдж, Карлос Салдана

Двадцать тысяч лет назад, в преддверии очередного ледникового периода, животные собираются вместе, чтобы мигрировать на юг. Однако некоторые — хмурый мамонт Манфред и беззаботный ленивец Сид — решают остаться. Внезапно они обнаруживают в снегах человеческого детеныша и решают вернуть его родителям.

Год: 2003

Страна: США

Режиссеры: Эндрю Стэнтон, Ли Анкрич

Рыба-клоун Марлин растит своего сына Немо в одиночку и чрезмерно его опекает. Однажды Немо плывет на школьную экскурсию и случайно попадается аквалангисту. Тогда Марлин отправляется на поиски вместе с рыбой-хирургом Дори.

«Ходячий замок»

Год: 2004

Страна: Япония

Режиссер: Хаяо Миядзаки

Софи 18 лет, но выглядит она на все 78. А все потому, что злая ведьма наложила на нее злые чары. В ужасе Софи бежит из города и случайно находит странный дом на ножках, где знакомится с волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Последний заключил с Хаулом договор, о котором он не может говорить, однако может попробовать избавиться от злых чар. Софи и Кальцифер решают помочь друг другу.

Год: 2004

Страна: США

Режиссер: Брэд Берд

Семья супергероев, каждый член которой обладает сверхспособностями, решает закончить карьеру и пожить спокойной жизнью. Но не тут-то было: на планете вдруг появляется таинственный злодей, который грозится уничтожить все человечество. Без суперсемейки людям не справиться.

Год: 2005

Страна: США, Великобритания

Юноша Виктор, живущий в европейской деревушке XIX века, волею темных сил оказывается в преисподней. Там мертвецы его женят на таинственной невесте (разумеется, тоже мертвой), в то время как его настоящая невеста Виктория ожидает героя в мире живых. В целом, царство мертвецов Виктору очень нравится, но вот Викторию он не готов променять ни на кого.

Год: 2007

Страна: США

Режиссеры: Брэд Берд, Ян Пинкава

Мышонок Реми — настоящий гурман. Он обожает смотреть кулинарные шоу и таскать еду, чтобы потом приготовить из нее настоящий деликатес. Сородичи Реми не одобряют и не принимают его увлечение, поэтому когда мышонок вдруг попадает на кухню роскошного ресторана, он решает не упустить свой шанс стать настоящим поваром. Только вот как обычная мышь сможет работать на человеческой кухне?

«ВАЛЛ-И»

Год: 2008

Страна: США

Режиссер: Эндрю Стэнтон

Земля опустела после масштабной катастрофы. На планете остался только робот Валли, который из года в год прилежно трудится на опустевшей планете, собирая мусор. За годы одиночества Валли приобрел человеческие качества, завел домашнего питомца, даже полюбил музыку и фильм «Хелло, Долли». Однако ему все равно ужасно скучно без компании. Его однообразная жизнь меняется, когда на Землю вдруг прилетает еще один робот — Ева.

Год: 2009

Страна: Великобритания, США

Один из самых звездных фильмов подборки — сценарий к нему писал Ноа Баумбах («История о супружестве», «Мадагаскар 3», «Милая Фрэнсис»), снимал Уэс Андерсон, а главных героев озвучивали Джордж Клуни и Мерил Стрип.

В целом, после такого каста сюжет уже не особо важен, поэтому вкратце: в центре истории хитрый лис, который повадился разорять курятники и навлек на себя гнев фермеров. Теперь они намерены уничтожить все рыжее семейство, и герою понадобится помощь друзей, чтобы восстановить былую идиллию.

Год: 2009

Страна: США, Япония

Режиссер: Пит Доктер, Боб Питерсон

78-летний Карл недавно похоронил свою жену. Вдобавок его дом подлежит сносу, а сам герой должен вскоре переехать в дом престарелых. Не желая мириться с происходящим, Карл привязывает к дому связку воздушных шаров и улетает к Райскому водопаду — месту, которое мечтала посетить его жена. Только оказывается, что путешествовать он будет не один — Карл случайно прихватил с собой девятилетнего скаута по имени Рассел. Такая компания сначала раздражает старика, но трудности долгой дороги и невероятные приключения сближают героев.

Год: 2010

Страна: США, Франция

Режиссер: Пьер Коффан, Крис Рено

Суперзлодей Грю хочет украсть Луну. Для этого у него есть все: реактивный транспорт, куча злодейской техники, верный помощник-ученый и целая армия миньонов — забавных желтых существ. Только вот на Луну претендует не только он, так что за статус главного злодея в мире еще придется побороться.

Год: 2010

Страна: США, Франция

15-летний Иккинг, как все викинги острова Олух, уверен, что все проблемы людей связаны с драконами. Но когда юноша знакомится с Беззубиком, его представления о мире меняются. Теперь Иккинг хочет, чтобы люди и драконы жили мирно, но переубедить своих близких герою будет очень непросто.

«Рапунцель»

Год: 2010

Страна: США, Япония

Режиссеры: Нэйтан Грено, Байрон Ховард

Злая старуха Готель похитила принцессу Рапунцель, чьи волосы обладают волшебными свойствами. Она заточила девочку в башню и стала воспитывать ее, как мать. С детства Рапунцель внушали, что мир — ужасное место, поэтому долгое время ей и не хотелось туда выходить. Но каждый год принцесса наблюдала из окна, как над королевством в небо поднимаются тысячи желтых фонариков, и ей так хотелось увидеть их вблизи. План побега из башни Рапунцель помогает осуществить обаятельный разбойник Флинн, который на самом деле преследует свои цели.

Год: 2013

Страна: США

Принцесса Эльза с детства обладает магической способностью — создавать лед. Однако управлять своим даром девушка умеет не очень хорошо, и во время крупной ссоры с сестрой Анной погружает все королевство в вечную зиму, а сама убегает в горы. Чувствуя свою вину, Анна отправляется на поиски сестры вместе с отважным юношей Кристоффом и снеговиком Олафом.

Год: 2014

Страна: Мексика, США

Режиссер: Хорхе Р. Гутьеррес

Маноло, Мария и Хоакин были лучшими друзьями с детства, но потом их пути разошлись. Марию отправили в Европу, Хоакина – в армию, а Маноло решил стать тореадором. Правда, одно осталось неизменным — оба друга без ума влюблены в Марию и хотят на ней жениться. Как же разрешится этот спор?

Год: 2015

Страна: США, Япония

Режиссер: Пит Доктер, Роналдо Дель Кармен

Одиннадцатилетняя Райли — обычная девочка, чье поведение чаще всего определяется пятью главными эмоциями: радостью, печалью, страхом, гневом и брезгливостью. Райли не задумывается о том, как это происходит, но, на самом деле, в голове у нее каждый день происходит настоящий консилиум, на котором как раз и собираются все эмоции. Обычно они действуют слаженно, но когда Райли переезжает в другой город и идет в новую школу, между эмоциями возникает разлад.

Год: 2016

Страна: Япония, США, Франция

Режиссер: Гарт Дженнингс, Кристоф Лурделе

Коала Бастер Мун, фанатеющий от поп-музыки, открывает песенный конкурс, чтобы спасти свой театр. Победителю полагается тысяча долларов, однако помощница Бастера Муна по невнимательности добавляет к сумме два лишних нуля — теперь в соревновании хотят участвовать таланты со всего города.

Год: 2016

Страна: США

Зверополис — огромный город, в котором живут самые разные животные. Удивительно, но здесь хищникам и травоядным удается жить дружно — так кажется на первый взгляд. Молодая зайчиха Джуди, ломая стереотипы, поступает на службу в полицейскую академию. С отличием окончив учебу, ей предстоит раскрыть запутанное дело и найти того, кто хочет поссорить жителей Зверополиса между собой.

Год: 2017

Страна: США, Япония

Режиссер: Ли Анкрич, Эдриан Молина

Двенадцатилетний Мигель живет в мексиканской деревне и мечтает стать музыкантом. Правда, родственникам он об этом не говорит, потому что в их семье музыкантов давно не любят — когда-то прадед Мигеля оставил ради подобной мечты свою жену и ушел из деревни. Очутившись в старинной часовне в День Мертвых, Мигель случайно открывает портал в Страну Мертвых, где встречает души предков. Вместе с новым другом, скелетом по имени Гектор, Мигель отправляется в путешествие по загробному миру в надежде найти своего кумира — певца Эрнесто де ла Круса.

Год: 2017

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Карлос Салдана

Бык Фердинанд вырос в приюте, где его сородичей растили специально для корриды. Насмотревшись на ужасы бойни и потеряв отца, Фердинанд понял, что бои не для него, и сбежал. Его приютили фермер Хуан и его дочь Нина, которые полюбили быка за мягкий характер. Однажды Фердинанд выбрался в город на фестиваль цветов и случайно устроил погром, за что его поймали и снова поместили в питомник. Теперь — если Нина не успеет его вызволить — ему придется сражаться с матадором.

Год: 2020

Страна: США, Япония

Режиссеры: Пит Доктер, Кемп Пауэрс

Главный герой Джо Гарднер считает себя неудачником — он всегда мечтал о карьере джазового музыканта, но работает школьным учителем музыки. Однажды судьба ему улыбнулась: Джо успешно прошел прослушивание в ансамбль к известной саксофонистке, но в тот же день герой случайно провалился в люк. По пути на тот свет герой сворачивает с дороги к вечному покою и попадает в пространство, где живут еще не родившиеся души, там он становится наставником души под номером 22, которая уже много лет никак не может родиться, потому что не понимает, в чем ее предназначение.

«Энканто»

Год: 2021

Страна: США

Режиссеры: Джаред Буш, Байрон Ховард, Чариз Кастро Смит