Готовится продолжение сериала "Форс-мажоры"
Автор сериала "Форс-мажоры" Аарон Корш ведет переговоры о начале съемок новых эпизодов. Об этом сообщает Deadline.
На это Корша сподвигли небывалые рейтинги "Форс-мажоров" на стриминговых сервисах, хотя свежие серии перестали выходить аж в 2019-ом году.
Строго говоря, новое шоу не планируется как прямое продолжение или спин-офф оригинальной истории. Автор говорит о том, что "действие будет происходить в той же Вселенной". А в качестве примера приводит "C. S. I. Место преступления".
Драма о приключениях гениальных юристов выходила на протяжении девяти сезонов с 2011-го года. Запомнилась, помимо прочего, тем, что там сыграла свою самую звездную роль будущая супруга принца Гарри - Меган Маркл.