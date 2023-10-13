Готовится продолжение сериала "Форс-мажоры"

Автор сериала "Форс-мажоры" Аарон Корш ведет переговоры о начале съемок новых эпизодов. Об этом сообщает Deadline.

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На это Корша сподвигли небывалые рейтинги "Форс-мажоров" на стриминговых сервисах, хотя свежие серии перестали выходить аж в 2019-ом году.

Строго говоря, новое шоу не планируется как прямое продолжение или спин-офф оригинальной истории. Автор говорит о том, что "действие будет происходить в той же Вселенной". А в качестве примера приводит "C. S. I. Место преступления".