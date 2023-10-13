В Сети появились фото сына пса Барона из "Счастливы вместе"
На съемочной площадке "Букины", продолжения ситкома "Счастливы вместе" нашлось место и для "нового Барона".
В сериале братьев Андреасян для ТНТ снимают щенка породы бернский зенненхунд. По сюжету он является сыном пса Букиных, Барона.
Российская Газета
Съемки стартовали в сентябре, к своим ролям вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. А вот Юлии Захаровой и Павла Савинкова в ролях Лены и Толика Полено в сериале не будет.