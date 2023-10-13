В Сети появились фото сына пса Барона из "Счастливы вместе"

На съемочной площадке "Букины", продолжения ситкома "Счастливы вместе" нашлось место и для "нового Барона".

В сериале братьев Андреасян для ТНТ снимают щенка породы бернский зенненхунд. По сюжету он является сыном пса Букиных, Барона.