Документальный фильм о Сергее Безрукове покажут 18 октября

Документальный фильм «Чьё сердце бьётся громче» об актёре Сергее Безрукове выйдет на экраны 18 октября. Его приурочат к 50-летию артиста.

© Кадр из фильма "Нюрнберг"

Сокращённую полнометражную версию можно будет увидеть на Первом канале 21 октября, а четыре серии в онлайн-кинотеатре Okko.

Картину сняла супруга Сергея Безрукова Анна Матисон. Съёмки проходили во время репетиций спектаклей.

Матисон рассказала, что жанр проекта – атмосферный портрет-наблюдение. Он интересен, когда герой тебе доверяет и говорит, то, что думает. Режиссёр отметила, что не могла быть объективным наблюдателем в этой истории.

Безруков расскажет, как он понимает профессию артиста, как менялось его представление со временем, вспомнит студенческие годы, наставников, поделится, чем занимается в свободное от театра и съёмок время.