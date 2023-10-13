Вышел новый трейлер сериала «Монарх: Наследие монстров»

Напомним, cюжет шоу покажет сразу два временных периода: перед и после событий фильма 2014 года, в котором Годзилла напал на Сан-Франциско. Протагонисты отправятся в Японию, чтобы разрушить планы загадочной корпорации «Монарх» — она занимается изучением и созданием монстров.