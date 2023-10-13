Как Сергей Безруков увлекся моделью: детали сериала "Бизон"
Предложение сняться в сериале «Бизон: Дело манекенщицы» (16+) Сергей Безруков принял сразу. По словам актёра, он не так уж часто играл стражей порядка. Один из самых известных – участковый в известном сериале того же Первого канала. Правда, там актёр играл лейтенанта, а в «Бизоне» он пошёл на повышение и стал майором. «Для меня этот проект – актёрская удача», – признаётся Безруков.
Действие сериала «Бизон: Дело манекенщицы» происходит в Москве в 1974 году, это расцвет брежневской эпохи.
Осенним вечером во время премьерного показа в подсобке Дома моделей на Кузнецком мосту обнаружена повешенной ведущая манекенщица – Мила Никанорова. К расследованию приступает принципиальный и упрямый следователь МУРа Кирилл Бессонов.В ходе расследования выясняется, что за блестящим фасадом Дома моделей происходит множество тёмных дел.
Идея сериала принадлежит Валерию Тодоровскому. Он же стал и продюсером проекта.
«Сценарий писали более пяти лет. Мы увидим советский, как сейчас говорят, гламур, который был скрыт и недоступен простым людям, но этот мир был, и он был по-своему опасным, увлекательным», – рассказал Валерий Тодоровский.
Главный герой – майор Бессонов, по мнению режиссёра картины Сергея Чекалова, – невероятно сложный персонаж. Настолько сложный, что его, скорее, можно отнести к антигерою.
«Для меня этот проект – очень интересная история и интересный образ», – признаётся Сергей Безруков.
По словам актёра, родившегося в 1973 году, за год до событий сериала, это время ассоциируется у него с молодостью родителей.Художники картины тщательно воссоздали атмосферу, декорации и костюмы Москвы 70 х годов.
«Архитектуры того времени, в том объёме, который нам необходим, уже не сохранилось. Многие объекты мы строили в декорациях. Марки сигарет, журналы мы делали сами», – поделился режиссёр-постановщик сериала Сергей Чекалов.
Большое внимание уделялось деталям. У актрис, играющих манекенщиц, был педагог, который учил ходить по подиуму именно того времени, потому что походка сегодняшних моделей, способ демонстрации нарядов существенно отличаются.
Создатели «Бизона» не исключают, что он станет началом большой детективной саги, которая будет иметь продолжение.