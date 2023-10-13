Как Сергей Безруков увлекся моделью: детали сериала "Бизон"

Предложение сняться в сериале «Бизон: Дело манекенщицы» (16+) Сергей Безруков принял сразу. По словам актёра, он не так уж часто играл стражей порядка. Один из самых известных – участковый в известном сериале того же Первого канала. Правда, там актёр играл лейтенанта, а в «Бизоне» он пошёл на повышение и стал майором. «Для меня этот проект – актёрская удача», – признаётся Безруков.

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Действие сериала «Бизон: Дело манекенщицы» происходит в Москве в 1974 году, это расцвет брежневской эпохи.

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Осенним вечером во время премьерного показа в подсобке Дома моделей на Кузнецком мосту обнаружена повешенной ведущая манекенщица – Мила Никанорова. К расследованию приступает принципиальный и упрямый следователь МУРа Кирилл Бессонов.В ходе расследования выясняется, что за блестящим фасадом Дома моделей происходит множество тёмных дел.

Идея сериала принадлежит Валерию Тодоровскому. Он же стал и продюсером проекта.

«Сценарий писали более пяти лет. Мы увидим советский, как сейчас говорят, гламур, который был скрыт и недоступен простым людям, но этот мир был, и он был по-своему опасным, увлекательным», – рассказал Валерий Тодоровский.

Главный герой – майор Бессонов, по мнению режиссёра картины Сергея Чекалова, – невероятно сложный персонаж. Настолько сложный, что его, скорее, можно отнести к антигерою.

«Для меня этот проект – очень интересная история и интересный образ», – признаётся Сергей Безруков.

По словам актёра, родившегося в 1973 году, за год до событий сериала, это время ассоциируется у него с молодостью родителей.Художники картины тщательно воссоздали атмосферу, декорации и костюмы Москвы 70 х годов.

«Архитектуры того времени, в том объёме, который нам необходим, уже не сохранилось. Многие объекты мы строили в декорациях. Марки сигарет, журналы мы делали сами», – поделился режиссёр-постановщик сериала Сергей Чекалов.

Большое внимание уделялось деталям. У актрис, играющих манекенщиц, был педагог, который учил ходить по подиуму именно того времени, потому что походка сегодняшних моделей, способ демонстрации нарядов существенно отличаются.