Девочка, лошадь, браконьеры: выходит фильм «Дикое сердце»

Энни только что переехала в новый город, и у нее совсем нет друзей. Но вскоре она обзаводится необычным и верным приятелем – дикой лошадью с добрым сердцем. Связь между девочкой и животным становится прочной, но браконьеры крадут его. Теперь Энни должна заручиться помощью одноклассников и попытаться спасти своего друга из рук преступников.