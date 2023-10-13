Девочка, лошадь, браконьеры: выходит фильм «Дикое сердце»
23 ноября в российский прокат выходит семейный приключенческий фильм «Дикое сердце» — трогательную историю об удивительной дружбе 11-летней девочкой и дикой лошади. Картина — экранизация серии книг писательницы Уш Лун.
Энни только что переехала в новый город, и у нее совсем нет друзей. Но вскоре она обзаводится необычным и верным приятелем – дикой лошадью с добрым сердцем. Связь между девочкой и животным становится прочной, но браконьеры крадут его. Теперь Энни должна заручиться помощью одноклассников и попытаться спасти своего друга из рук преступников.
Режиссером фильма выступил Маркус Дитрих («Домовята. Навстречу приключениям»). Главные роли исполнили Марта Хаберланд («Откровенно говоря»), Софи Лутс («Место преступления»), Дитер Халлерворден («Мёд в голове») и Лукас Тавернье («Розовая пантера», «Охотники за сокровищами»).