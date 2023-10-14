У сериала «Безбашенная» отозвано прокатное удостоверение

Предпоказ сериала прошел 29 сентября, а 1 октября должна была состояться премьера. Но после отзыва прокатного удостоверения карточка сериала исчезла из сервиса Kion.

© Кадр из сериала «Безбашенная»

Как сообщает «Коммерсантъ», ни в Минкульте, ни в Kion пока не прокомментировали случившееся. Отзыв удостоверения подтвердил только высокопоставленный источник в ведомстве.

Отмечается, что на выход сериала на платформе сам по себе отзыв прокатного удостоверения не влияет. Запретить демонстрацию в онлайн-кинотеатре может Роскомнадзор.