Netflix выпустит сериал о бывшем президенте США Джоне Кеннеди

Журналисты издания Variety сообщили, что Netflix запустила в производство сериал о жизни Джона Кеннеди — 35-го президента США. Шоу будет основано на книге Фредрика Логевалла «Джон Кеннеди: Достижение совершеннолетия в американском веке, 1917-1956».