Завершились съемки детективного сериала «Последний из стаи»
В Минске завершились съемки остросюжетного детектива «Последний из стаи», производства «Киностудии КИТ» совместно с ООО «Первая студия» по заказу телеканала НТВ.
Расследование преступления приводит майора полиции Панфилова в родной город, где все еще живы призраки прошлого и живет «стая», не готовая его отпустить. Главную роль в картине исполнил Иван Оганесян.
Майор Панфилов (Иван Оганесян) и система, которой он служит, — понятия несовместимые. Слишком независимый и неудобный этот майор, делящий мир на черное и белое, без единого оттенка. Он классный опер, который не раз видел зло и не прогнется никогда перед невзгодами. Он волк-одиночка, потому что всякая команда для него — это стая, а стаи он еще с юности ненавидит.
Новое расследование ведет Панфилова на малую родину в Таламу. Ехать туда ему не хочется, но придется: неожиданно умирает мать, которую он не видел много лет. Там его встречает его бывшая любовь Аля, а также все то, что он давно оставил в прошлом и в себе похоронил. И даже чувство вины перед матерью не способно надолго задержать его в месте, куда он никогда не хотел вернуться. Но Алю неожиданно убивают, и Панфилов понимает, что теперь он обязан остаться, потому что слишком много задолжал живым. И теперь у него появляется возможность отдать долги тем, кого он любил.
Светлана Антонова сыграла сотрудника правоохранительных органов и возлюбленную главного героя. Актриса рассказывает о своей героине:
«Полковник Анна Романовская — очень целеустремленная женщина. Она долгое время работает в мужском коллективе и скрывает свои чувства и отношения. Достаточно замкнутая, она хранит и таит свою любовь к главному герою, потому что ее нельзя показывать при подчиненных. Она смелая, всегда готова прийти на выручку, обладает обостренным чувством справедливости. Именно это чувство сближает ее с главным героем, на протяжении всей истории они пытаются бороться за правду».
У Светланы Антоновой остались самые теплые впечатления от работы на съемочной площадке проекта:
«Минск — один из любимых моих городов, первые мои пост-студенческие работы снимались в Беларуси. И первый мой серьезный опыт в кино был в Минске. Поэтому он для меня всегда любимый город, любимые люди. Со многими членами съемочной группы я уже работала, поэтому это во многом было возвращение к родным людям, поэтому впечатления от съемок самые-самые чудесные».
Фото: PR «Киностудия КИТ»
Премьера сериала «Последний из стаи» состоится на телеканале НТВ