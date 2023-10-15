Завершились съемки детективного сериала «Последний из стаи»

Майор Панфилов (Иван Оганесян) и система, которой он служит, — понятия несовместимые. Слишком независимый и неудобный этот майор, делящий мир на черное и белое, без единого оттенка. Он классный опер, который не раз видел зло и не прогнется никогда перед невзгодами. Он волк-одиночка, потому что всякая команда для него — это стая, а стаи он еще с юности ненавидит.

Новое расследование ведет Панфилова на малую родину в Таламу. Ехать туда ему не хочется, но придется: неожиданно умирает мать, которую он не видел много лет. Там его встречает его бывшая любовь Аля, а также все то, что он давно оставил в прошлом и в себе похоронил. И даже чувство вины перед матерью не способно надолго задержать его в месте, куда он никогда не хотел вернуться. Но Алю неожиданно убивают, и Панфилов понимает, что теперь он обязан остаться, потому что слишком много задолжал живым. И теперь у него появляется возможность отдать долги тем, кого он любил.