Какие фильмы снимали в Подмосковье

Ровно 115 лет назад в России впервые демонстрировали первый отечественный художественный фильм - «Стенька Разин». Произошло это величайшее событие 15 октября 1908 года в Санкт-Петербурге, а длительность ленты составляла всего 6 минут и 8 секунд. С тех пор синематограф сделал огромный шаг вперед, а в Московская область стала съемочной площадкой для тысяч кинофильмов.

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Точно подсчитать за всю историю количество снятых в Подмосковье кинолент не возьмется никто. Это цифра была бы огромной, ведь только в прошлом году, по официальным данным, в нашем регионе снимались свыше 80 фильмов и сериалов. И это не считая каких-то эпизодов. Наше издание попыталось совершить небольшую прогулку по кинематографическому Подмосковью.

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Очень любят режиссеры подмосковные старинные города. В них сохранились уголки, в которых не нужно воссоздавать повседневный уклад 70-летней и даже столетней давности. И это не говоря о древних памятниках архитектуры, которые сами по себе являются прекрасными декорациями.

Вот и в Волоколамске самых разных режиссеров и актеров видели стены Иосифо-Волоцкого монастыря, улицы города и села Ярополец. У монастыря разворачивалось действо в картине Сергея Бондарчука «Война и мир», в усадьбе Чернышевых снимали «На графских развалинах», а в усадьбе Гончарова «»Барышню-крестьянку». Волоколамск на время превращался в алтайский городок по мановению руки Василия Шукшина, снимавшего здесь свою дипломную работу «Из Лебяжьего сообщают». В 1979 году по деревням Ивановское и Владычино скакали герои кинокартины «Эскадрон гусар летучих», а на дорогах района было снято аж 20 серий знаменитого сериала нулевых годов «Дальнобойщики».

Главный герой картины «Вокзал для двоих» отбывал срок в колонии, антураж которой снимали в воспитательной колонии в поселке Новое Гришино в Дмитровском городском округе. Тут же, в деревне Коверьянки, снимали свидание Платона и Веры. И даже в финале фильма Олег Басилашвили бежит по заснеженному полю тоже в Дмитровском районе. А еще здесь много красивых усадеб. В селе Ольгово, где есть усадьба Апраксиных, работали съемочные группы фильмов «Рай» Андрея Кончаловского, «Калашников» Петра Буслова и «Союз спасения». Усадьбу и церковь в селе Удино можно увидеть в кинокартине Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В психоневрологическом интернате возле Николо-Пешношского монастыря Карен Шахназаров снимал фильм «Палата №6», а деревня Княжево была местом съемок картины «Ко мне, Мухтар».

Недалеко от Домодедово сейчас находятся практически развалины усадьбы Ляхово. Но в 1984 году жизнь здесь цвела — именно тут снимал свою культовую работу «Формула любви» Марк Захаров.

«Волга-Волга», Девять дней одного года», «Молодо-зелено», «Подмосковные вечера», «Крестоносец», Next, «Громовы», «Королева бандитов» - все эти и многие другие фильмы и сериалы снимались в городском округе Дубна. Тут же была одна из основных площадок работы над сериалом «Бригада». Здесь Сергей Безруков скрывался от милиции в настоящем дачном поселке, тут играла на скрипке Екатерина Гусева и взрывался на мосту «Линкольн». Эпизоды бригады снимали во многих районах Подмосковья. Например, «советскую» телефонную будку нашли в Люберцах, в расстрел группы Каверина в Чечне снимали под Талдомом.

В начале 70-х годов в дремучем лесу недалеко от Савино-Сторожевского монастыря под Звенигородом появился «домик у реки». В нем Андрей Тарковский поселил главного героя своего «Соляриса» Кельвина. Эти места режиссер немного знал — где-то здесь его мать снимала дачу. Кстати, съемочная группа жила в самом монастыре. Не обошла стороной Звенигород и все та же «Война и мир». Тут обустроили имение Андрея Болконского в Лысых Горах. А всего в древнем русском городе и его окрестностях сняли почти 150 фильмов. Среди них такие, как «Борис Годунов», «Ларец Марии Медичи», Михаил Ломоносов», «Василий Сурков», «Неизвестный солдат», «Дети понедельника», «Карьера Димы Горины», «Утомленные солнцем».

В лесу у села Павловская Слобода городского округа Истра общались привязанные к дереву Горбунков и Шеф в «Бриллиантовой руке», а по расположенной рядом дороге Анатолий Папанов вез в машине Юрия Никулина. Для последнего сниматься здесь было не в первой. В окрестностях поселка Снигири на берегу реки Истры проходили и съемки другого знаменитого фильма - «Пес Барбос и необычный кросс». Динамит взрывали и поджигали дерево совсем рядом с дачей певца Ивана Козловского, которая располагалась в дачном товариществе «Мастера искусств» в деревне Жевнево.

Немало известных картин снято в городском округе Клин. Еще в 1957 году «Дело было в Пенькове» зарождалось в деревне Кленково. Здесь же, а также в деревне Воронино снимал в следующем году свой «Отчий дом» Лев Кулиджанов. В те же годы на аэродроме Клин-5 шли съемки фильма Григория Чухрая «Чистое небо». В микрорайоне Майданово когда-то работало предприятие «Химволокно», в цехах которого снималась «Москва слезам не верит». В благодарность режиссер Владимир Меньшов и его супруга Вера Алентова приезжали на премьеру фильма в клубе поселка. Десять лет назад возле поселка Зубово снимали фильм «Дубровский» с Данилой Козловским в главной роли, а чуть раньше в бывшем пионерлагере «Дружба» зарождался сериал «Синие ночи».

Даже краеведы Коломны не могут назвать количество снятых в их районе фильмов. Здесь творил еще сам Сергей Эйзенштейн. В 1924 году он снял здесь фильм «Стачка», а летом 1938 года превратил берег Оки у деревни Протопопово в древний Новгород и снял своего «Александра Невского». В 1954 году в Коломне и Щурове снимали фильм по Чехову - «Шведская спичка». Для картины «Бриллианты для диктатуры пролетариата» понадобился фон сибирского городка 20-х годов и такой режиссер нашел в Коломне. Лидером проката 1973 года в СССР стал фильм «Мачеха», а снят он был в деревне Зарудня у слияния Москвы-реки и Оки. В Коломне прошли и почти все натуральные съемки картины «Честный, умный, неженатый» 1981 года, немало кадров из города вошли и в фильм «Дамы приглашают кавалеров». Недавно в городе снимался сериал «Художник», который уже вышел на телеэкраны.

«Историю снимать сейчас очень проблематично, особенно в Москве. И слава Богу, что есть такой замечательный городок Коломна, в котором можно реализовать хоть какие-то наши творческие задачи. 1944 год – это не современность: постоянно фактурим, красим, переделываем, доделываем, достраиваем, боремся с пластиковыми окнами, с тарелками «Триколор», с разметками, со знаками. В общем, очень большой труд, на самом деле, очень незаметный, кропотливый. В конечном итоге, надеюсь, всё получится, и огромное спасибо вашему замечательному городу», – говорил во время работы над сериалом режиссёр «Художника» Тимур Алпатов.

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» сняли столько фильмов, что со временем тут образовался целый киногородок. Однажды его привели в порядок и теперь показывают туристам. Здесь был воссоздан антураж уездного города конца XIX века, а позже появились и другие площадки. Эти декорации пригодились для съемок фильмов «Анна-детективъ», «Тайна госпожи Кирсановой», Адмирал», «Легенда о Коловрате», «Дикая лига» и «Брат-2». Всего здесь было снято порядка 50 картин, после чего локацию стали называть «Подмосковным Голливудом».

Любят режиссеры и Можайск с окрестностями. Здесь на Старой Смоленской дороге у стен Никольского собора снималась одна из главных сцен «Войны и мира», когда русские войска отступали после сражения у Бородино. Город и района были одной из основных площадок съемок фильма «Председатель» 1964 года. Целая россыпь популярных картин 60-70-х годов снималась в селах на берегу Можайского водохранилища. В Красновидово старожилы помнят, что в до сих пор стоящем доме полвека назад была чайная, куда приходил принять рюмочку-другую после съемочного дня бесподобный Евгений Леонов. В последние годы в Можайске снимали фильмы и сериалы «Глухарь», «Ключи от счастья», «Несокрушимый», «Гром», «Бабий бунт, или война в Новоселково», «Месяц в деревне», «Отражение», «Ключи от счастья». Даже для второго сезона сериала «Полярный» съемочной группе понадобились можайские просторы и тут возвели ферму Вити-Мясника. Но и тут оказывалось не слаще, чем за Полярным кругом. Во время съемок температура опускалась до минус 30 градусов, а иногда за день выпадала месячная норма снега.

В Мытищах людей кино прежде всего притягивают живописные усадьбы. В Марфино снимались «Дворянское гнездо», «Мастер и Маргарита» Юрия Кары и эпизод дебютной картины Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Через реку до сих пор перекинут красный «Рыцарский мост» из кирпича, где снималась Алла Пугачева в фильме «Женщина, которая поет». В усадьбе Николо-Прозоровское снимал в 1980 году свой фильм «Лес» режиссер Владимир Мотыль. Эта усадьба, в отличие от Марфино, к сожалению, заброшена.

Известны любителям кино и декорации усадьбы Дубровицы, что в городском округе Подольск. Здесь был снят сериал «Монтекристо». Можно увидеть на телеэкране и другие места Подольска. Стадион «Труд» попал в фильм «Криминальный квартет», а гостинично-развлекательный комплекс «Подмосковье» «засветился» в фильмах «Бег по солнечной стороне» и «Проклятый рай». Во дворце спорта «Витязь» работали съемочные группы фильма «Бой с тенью» и сериала «Молодежка». В районе Цемянки снимали фильм «Фартовый», а в картине «Однажды в провинции» запечатлены закоулки города.

Еще в 1940 году жители Рузы впервые стали участниками массовки. В городе снимал свой фильм «Старый наездник» Борис Барнет. Для фильма даже понадобилось снести верх колокольни храма Дмитрия Солунского, на которой построили парашютную вышку. Почему-то именно в Рузу едут снимать «Муму» по мотивам повести Ивана Тургенева. В 1959 году одноименный фильм тут создавали режиссеры Евгений Тетерин и Анатолий Бобровский, а в 1998 году в усадьбе Волынщино римейк снимал Юрий Грымов - «Му-му». Также в Рузе снимались эпизоды фильмов «Офицеры», «Станционный смотритель», «Не ходите девки замуж», «ЧП районного масштаба» и другие картины. Съемочной площадкой становился не только сам город, но и Васильевское, Брыньково, Волково, Палашкино и Малеевка.