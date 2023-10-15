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Какие фильмы снимали в Подмосковье

Ровно 115 лет назад в России впервые демонстрировали первый отечественный художественный фильм - «Стенька Разин». Произошло это величайшее событие 15 октября 1908 года в Санкт-Петербурге, а длительность ленты составляла всего 6 минут и 8 секунд. С тех пор синематограф сделал огромный шаг вперед, а в Московская область стала съемочной площадкой для тысяч кинофильмов.

Какие фильмы снимали в Подмосковье
© Вести Подмосковья

Точно подсчитать за всю историю количество снятых в Подмосковье кинолент не возьмется никто. Это цифра была бы огромной, ведь только в прошлом году, по официальным данным, в нашем регионе снимались свыше 80 фильмов и сериалов. И это не считая каких-то эпизодов. Наше издание попыталось совершить небольшую прогулку по кинематографическому Подмосковью.

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Очень любят режиссеры подмосковные старинные города. В них сохранились уголки, в которых не нужно воссоздавать повседневный уклад 70-летней и даже столетней давности. И это не говоря о древних памятниках архитектуры, которые сами по себе являются прекрасными декорациями.

Вот и в Волоколамске самых разных режиссеров и актеров видели стены Иосифо-Волоцкого монастыря, улицы города и села Ярополец. У монастыря разворачивалось действо в картине Сергея Бондарчука «Война и мир», в усадьбе Чернышевых снимали «На графских развалинах», а в усадьбе Гончарова «»Барышню-крестьянку». Волоколамск на время превращался в алтайский городок по мановению руки Василия Шукшина, снимавшего здесь свою дипломную работу «Из Лебяжьего сообщают». В 1979 году по деревням Ивановское и Владычино скакали герои кинокартины «Эскадрон гусар летучих», а на дорогах района было снято аж 20 серий знаменитого сериала нулевых годов «Дальнобойщики».

Главный герой картины «Вокзал для двоих» отбывал срок в колонии, антураж которой снимали в воспитательной колонии в поселке Новое Гришино в Дмитровском городском округе. Тут же, в деревне Коверьянки, снимали свидание Платона и Веры. И даже в финале фильма Олег Басилашвили бежит по заснеженному полю тоже в Дмитровском районе. А еще здесь много красивых усадеб. В селе Ольгово, где есть усадьба Апраксиных, работали съемочные группы фильмов «Рай» Андрея Кончаловского, «Калашников» Петра Буслова и «Союз спасения». Усадьбу и церковь в селе Удино можно увидеть в кинокартине Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В психоневрологическом интернате возле Николо-Пешношского монастыря Карен Шахназаров снимал фильм «Палата №6», а деревня Княжево была местом съемок картины «Ко мне, Мухтар».

Недалеко от Домодедово сейчас находятся практически развалины усадьбы Ляхово. Но в 1984 году жизнь здесь цвела — именно тут снимал свою культовую работу «Формула любви» Марк Захаров.

«Волга-Волга», Девять дней одного года», «Молодо-зелено», «Подмосковные вечера», «Крестоносец», Next, «Громовы», «Королева бандитов» - все эти и многие другие фильмы и сериалы снимались в городском округе Дубна. Тут же была одна из основных площадок работы над сериалом «Бригада». Здесь Сергей Безруков скрывался от милиции в настоящем дачном поселке, тут играла на скрипке Екатерина Гусева и взрывался на мосту «Линкольн». Эпизоды бригады снимали во многих районах Подмосковья. Например, «советскую» телефонную будку нашли в Люберцах, в расстрел группы Каверина в Чечне снимали под Талдомом.

В начале 70-х годов в дремучем лесу недалеко от Савино-Сторожевского монастыря под Звенигородом появился «домик у реки». В нем Андрей Тарковский поселил главного героя своего «Соляриса» Кельвина. Эти места режиссер немного знал — где-то здесь его мать снимала дачу. Кстати, съемочная группа жила в самом монастыре. Не обошла стороной Звенигород и все та же «Война и мир». Тут обустроили имение Андрея Болконского в Лысых Горах. А всего в древнем русском городе и его окрестностях сняли почти 150 фильмов. Среди них такие, как «Борис Годунов», «Ларец Марии Медичи», Михаил Ломоносов», «Василий Сурков», «Неизвестный солдат», «Дети понедельника», «Карьера Димы Горины», «Утомленные солнцем».

В лесу у села Павловская Слобода городского округа Истра общались привязанные к дереву Горбунков и Шеф в «Бриллиантовой руке», а по расположенной рядом дороге Анатолий Папанов вез в машине Юрия Никулина. Для последнего сниматься здесь было не в первой. В окрестностях поселка Снигири на берегу реки Истры проходили и съемки другого знаменитого фильма - «Пес Барбос и необычный кросс». Динамит взрывали и поджигали дерево совсем рядом с дачей певца Ивана Козловского, которая располагалась в дачном товариществе «Мастера искусств» в деревне Жевнево.

Немало известных картин снято в городском округе Клин. Еще в 1957 году «Дело было в Пенькове» зарождалось в деревне Кленково. Здесь же, а также в деревне Воронино снимал в следующем году свой «Отчий дом» Лев Кулиджанов. В те же годы на аэродроме Клин-5 шли съемки фильма Григория Чухрая «Чистое небо». В микрорайоне Майданово когда-то работало предприятие «Химволокно», в цехах которого снималась «Москва слезам не верит». В благодарность режиссер Владимир Меньшов и его супруга Вера Алентова приезжали на премьеру фильма в клубе поселка. Десять лет назад возле поселка Зубово снимали фильм «Дубровский» с Данилой Козловским в главной роли, а чуть раньше в бывшем пионерлагере «Дружба» зарождался сериал «Синие ночи».

Даже краеведы Коломны не могут назвать количество снятых в их районе фильмов. Здесь творил еще сам Сергей Эйзенштейн. В 1924 году он снял здесь фильм «Стачка», а летом 1938 года превратил берег Оки у деревни Протопопово в древний Новгород и снял своего «Александра Невского». В 1954 году в Коломне и Щурове снимали фильм по Чехову - «Шведская спичка». Для картины «Бриллианты для диктатуры пролетариата» понадобился фон сибирского городка 20-х годов и такой режиссер нашел в Коломне. Лидером проката 1973 года в СССР стал фильм «Мачеха», а снят он был в деревне Зарудня у слияния Москвы-реки и Оки. В Коломне прошли и почти все натуральные съемки картины «Честный, умный, неженатый» 1981 года, немало кадров из города вошли и в фильм «Дамы приглашают кавалеров». Недавно в городе снимался сериал «Художник», который уже вышел на телеэкраны.

«Историю снимать сейчас очень проблематично, особенно в Москве. И слава Богу, что есть такой замечательный городок Коломна, в котором можно реализовать хоть какие-то наши творческие задачи. 1944 год – это не современность: постоянно фактурим, красим, переделываем, доделываем, достраиваем, боремся с пластиковыми окнами, с тарелками «Триколор», с разметками, со знаками. В общем, очень большой труд, на самом деле, очень незаметный, кропотливый. В конечном итоге, надеюсь, всё получится, и огромное спасибо вашему замечательному городу», – говорил во время работы над сериалом режиссёр «Художника» Тимур Алпатов.

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» сняли столько фильмов, что со временем тут образовался целый киногородок. Однажды его привели в порядок и теперь показывают туристам. Здесь был воссоздан антураж уездного города конца XIX века, а позже появились и другие площадки. Эти декорации пригодились для съемок фильмов «Анна-детективъ», «Тайна госпожи Кирсановой», Адмирал», «Легенда о Коловрате», «Дикая лига» и «Брат-2». Всего здесь было снято порядка 50 картин, после чего локацию стали называть «Подмосковным Голливудом».

Любят режиссеры и Можайск с окрестностями. Здесь на Старой Смоленской дороге у стен Никольского собора снималась одна из главных сцен «Войны и мира», когда русские войска отступали после сражения у Бородино. Город и района были одной из основных площадок съемок фильма «Председатель» 1964 года. Целая россыпь популярных картин 60-70-х годов снималась в селах на берегу Можайского водохранилища. В Красновидово старожилы помнят, что в до сих пор стоящем доме полвека назад была чайная, куда приходил принять рюмочку-другую после съемочного дня бесподобный Евгений Леонов. В последние годы в Можайске снимали фильмы и сериалы «Глухарь», «Ключи от счастья», «Несокрушимый», «Гром», «Бабий бунт, или война в Новоселково», «Месяц в деревне», «Отражение», «Ключи от счастья». Даже для второго сезона сериала «Полярный» съемочной группе понадобились можайские просторы и тут возвели ферму Вити-Мясника. Но и тут оказывалось не слаще, чем за Полярным кругом. Во время съемок температура опускалась до минус 30 градусов, а иногда за день выпадала месячная норма снега.

В Мытищах людей кино прежде всего притягивают живописные усадьбы. В Марфино снимались «Дворянское гнездо», «Мастер и Маргарита» Юрия Кары и эпизод дебютной картины Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Через реку до сих пор перекинут красный «Рыцарский мост» из кирпича, где снималась Алла Пугачева в фильме «Женщина, которая поет». В усадьбе Николо-Прозоровское снимал в 1980 году свой фильм «Лес» режиссер Владимир Мотыль. Эта усадьба, в отличие от Марфино, к сожалению, заброшена.

Известны любителям кино и декорации усадьбы Дубровицы, что в городском округе Подольск. Здесь был снят сериал «Монтекристо». Можно увидеть на телеэкране и другие места Подольска. Стадион «Труд» попал в фильм «Криминальный квартет», а гостинично-развлекательный комплекс «Подмосковье» «засветился» в фильмах «Бег по солнечной стороне» и «Проклятый рай». Во дворце спорта «Витязь» работали съемочные группы фильма «Бой с тенью» и сериала «Молодежка». В районе Цемянки снимали фильм «Фартовый», а в картине «Однажды в провинции» запечатлены закоулки города.

Еще в 1940 году жители Рузы впервые стали участниками массовки. В городе снимал свой фильм «Старый наездник» Борис Барнет. Для фильма даже понадобилось снести верх колокольни храма Дмитрия Солунского, на которой построили парашютную вышку. Почему-то именно в Рузу едут снимать «Муму» по мотивам повести Ивана Тургенева. В 1959 году одноименный фильм тут создавали режиссеры Евгений Тетерин и Анатолий Бобровский, а в 1998 году в усадьбе Волынщино римейк снимал Юрий Грымов - «Му-му». Также в Рузе снимались эпизоды фильмов «Офицеры», «Станционный смотритель», «Не ходите девки замуж», «ЧП районного масштаба» и другие картины. Съемочной площадкой становился не только сам город, но и Васильевское, Брыньково, Волково, Палашкино и Малеевка.

Не могли кинотворцы обойти стороной и красоты Сергиева Посада. В городе блистали Любовь Орлова в фильме «Светлый путь», Георгий Жженов в «Конце операции «Резидент», Семен Морозов в «Семи невестах ефрейтора Збруева», Михаил Ульянов в «Братьях Карамазовых», Тамара Семина в «Воскресении». А на берегу реки Пажи у села Радонеж держал со своими солдатами бой Владимир Конкин в роли командира Суслина в фильме Леонида Быкова «Аты-баты, шли солдаты...».

В усадьбе Середниково городского округа Солнечногорск, так же как и в Горках Ленинских, образовался киногородок. Тут снимали фильмы «Записки экспедитора тайной канцелярии», «Бедная Настя», «Глянец», «Гоголь. Ближайший», «Слуга государев», «Темный инстинкт». Места съемок превратились в туристический парк «Пилигрим Порто». Здесь построено 40 аутентичных зданий, создающих антураж средневекового городка. И все посетители обязательно фотографируются возле оказавшегося на мели настоящего пиратского корабля...

Фильмы и сериалы, Однажды в провинции, Аты-баты, шли солдаты..., Семь невест ефрейтора Збруева, ЧП районного масштаба, Му-му, Карьера Димы Горина, Эскадрон Гусар Летучих, Мачеха, Братья Карамазовы, Бой с тенью, Солярис, Дальнобойщики, Отражение, Александр Невский, Москва слезам не верит, Свой среди чужих, чужой среди своих, Офицеры, Волга-Волга, Бриллиантовая рука, Линкольн, Лес, Легенда о Коловрате, Громовы, Бабий бунт, или Война в Новоселково, Рай, Анатолий Бобровский, Леонид Быков, Георгий Жженов, Лев Кулиджанов, Иван Козловский, Тамара Семина, Андрей Болконский, Владимир Мотыль, Владимир Конкин, Тимур Алпатов, Петр Буслов, Вера Алентова, Григорий Чухрай, Сергей Эйзенштейн, Юрий Грымов, Михаил Ульянов, Семен Морозов, Евгений Тетерин, Олег Басилашвили, Борис Барнет, Михаил Ломоносов, Марк Захаров, Сергей Бондарчук, Екатерина Гусева, Евгений Леонов, Любовь Орлова, Владимир Меньшов, Василий Шукшин, Юрий Никулин, Борис Годунов, Алла Пугачева, Карен Шахназаров, Александр Невский, Эльдар Рязанов, Андрей Михалков-Кончаловский, Андрей Тарковский, Данила Козловский, Никита Михалков
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