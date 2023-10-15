В комедии "Покровские ворота" нашли еще один ляп

В "Покровских воротах", лирической комедии, снятой в 1982 году, обнаружился еще один киноляп, связанный с гардеробом героев.

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Изрядная часть реплик и диалогов из "Ворот" давно ушла в народ в формате цитат и присказок.

Как обращает внимание РБК, приводя соответствующие кадры, на этот раз вопросы есть к одежде аспиранта Костика, которого сыграл Олег Меньшиков.