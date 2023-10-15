В комедии "Покровские ворота" нашли еще один ляп

В культовой советской комедии "Покровские ворота" нашли еще один ляп
В "Покровских воротах", лирической комедии, снятой в 1982 году, обнаружился еще один киноляп, связанный с гардеробом героев.
Напомним: в основе сценария ленты, ставшей по-настоящему культовой, - одноименная пьеса Леонида Зорина. Роли исполнили Олег Меньшиков, Леонид Броневой, Анатолий Равикович, Елена Коренева, Татьяна Догилева, Евгений Моргунов, Наталья Крачковская.
Изрядная часть реплик и диалогов из "Ворот" давно ушла в народ в формате цитат и присказок.
Как обращает внимание РБК, приводя соответствующие кадры, на этот раз вопросы есть к одежде аспиранта Костика, которого сыграл Олег Меньшиков.
"Инцидент" приключился уже на 18-й минуте картины, когда аспирант является на свидание в пиджаке с белыми вязаными элементами. Но в следующем же буквально кадре оказывается, что Костик где-то умудрился переодеться и теперь выглядит значительно иначе. Как минимум успев сменить необычный пиджак и повязать галстук.