Топ-10 пап из мультфильмов, на которых стоит равняться

Поздравляем всех пап с тем, что сегодня, 15 октября, ваш праздник — День отца в России.

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Тлум.Ру представляет 10 пап из полнометражных мультфильмов. Напоминаем, какие они и не забываем рассказать, в чём на них можно равняться. Берите пример, мотайте на ус, акуна матата.

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Немного о нём: энергичный и при этом готовый выслушать всех и вся, хотя и пытался подействовать на свою дочь, предполагая, что та выбрала неверный путь. Но путь по воде для потомков мореплавателей — единственный верный.

Самая крутая черта характера: лёгкая включаемость в любой процесс. Он и потанцует, и жену поцелует, и ценное указание одному из членов племени даст, успевает везде и сразу.«МОАНА» ВЕРНЁТСЯ В ИГРОВОМ РЕМЕЙКЕ МУЛЬТФИЛЬМА

Немного о нём: прирожденный проворачиватель делишек и фантазёр, если он слышит слово «халява», то без раздумий бежит на зов.

Самая крутая черта характера: авантюризм, и, пожалуйста, сделайте скидку на то, что это лис. Кто в лесу живёт, у того проблемы подкорневого масштаба. Зато с Фоксом точно не соскучишься, потому что некогда — то бежать пора, то за голову хвататься.

Немного о нём: игривый, нежный, ласковый, внимательный — образцовый пёс, быстро влившийся в семейную жизнь и ставший многодетным отцом.

Самая крутая черта характера: ответственность — если ему что-то поручили, то он сделает, а если не поручали, то сам найдёт, как себя занять. С появлением дочек и сынишек Понго не потерял себя и свои жизненные ориентиры.

Немного о нём: со своим отцом Кубо познакомился, даже не зная, кто перед ним предстал. Этот мощный и смешливый жук-самурай на самом деле готов сражаться с врагом любого размера — лишь бы защитить семью.

Самая крутая черта характера: открытость эмоциям, Хандзо не закрывается в себе и показывает ранимые стороны, точно зная, что его поймут и поддержат. Всегда готов ответить взаимностью.

Немного о нём: с виду необщительный, на самом деле решивший уйти в режим экономии энергии, давно мечтавший стать отцом и передать семейное дело в более молодые руки.

Самая крутая черта характера: смелость, двигателем, которой, конечно, служит именно безрассудство Пиноккио. Не будем вдаваться в детали. Кстати, у последней истории об ожившей игрушке, Джепетто вышел максимально человечным, Гильермо дель Торо всё ещё мастер сказок.

№ 6: Иккинг Кровожадный Карасик III, «Как приручить дракона 3»

Немного о нём: Иккинг на глазах зрителей вырос из неловкого подростка в уверенного в своих действиях взрослого. Ему хочется доверять, за него невольно болеешь — какую часть из франшизы не включить. Он крут, и круче становится в компании своей спутницы жизни Астрид.

Самая крутая черта характера: трудолюбие, без Иккинга Беззубик не смог бы летать, да и самому герою не раз помогал технический ум и желание что-то модернизировать.

Немного о нём: мудрый учитель, заботливый отец, переживающий за судьбу своей дочери и целого королевства на равных.

Самая крутая черта характера: миротворчество — этот герой ни один из конфликтов не согласится решать силой, лишь силой мысли и ораторским искусством, не забывая при этом почивать любую сторону конфликта.

Немного о нём: сварливый вредина, не упускающий выгоды для своего дела. В качестве родителя Пинг полагается на приёмного сына, планируя сделать его наследником бизнеса…

Самая крутая черта характера: смекалка, этому гуся палец в клюв не клади, он продумывает события на три шага вперёд — отличный стратег. «КУНГ-ФУ ПАНДА» ВЕРНЁТСЯ НА ЭКРАНЫ

Немного о нём: параноидально не понимает гаджеты, переживает о слабой эмоциональной связи со своей семьёй, в прошлом настоящий рукодельник, забросивший хобби из-за появления детей.

Самая крутая черта характера: тревожность, и не смотрите так на нас. Именно тревожность за свою дочь, а позже и за остальную семью помогла Рику и Митчеллам стать спасителями всего человечества. В общем, отвлекитесь от компьютера или смартфона и обязательно скажите близким, что вы их цените, любите и не забываете!

Немного о нём: бывший злодей, взявший на воспитание троицу девчушек, после чего переквалифицировался в добряка, забыв предупредить об этом остальных представителей сообщества.

Самая крутая черта характера: преданность. Ради Марго, Эдит и Агнес Грю пройдёт огонь, воду и медные трубы, или как там по списку? В беде приёмных дочек не оставит ни за что, будьте уверены, даже если ему память отшибёт.