Вышел трейлер к ремейку фильма "Скотт Пилигрим против всех"

Вышел трейлер к аниме-ремейку фильма "Скотт Пилигрим против всех"
Netflix показал трейлер к аниме-сериалу "Скотт Пилигрим жмет на газ". Это ремейк ставшего культовым фильма 2010 года о Скотте Пилигриме.
Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд, Крис Эванс, Обри Плаза и другие артисты, снявшиеся в фильме "Скотт Пилигрим против всех", вернулись в проект, но уже как актеры озвучки. Это было принципиальным условием создателей аниме: они готовы были даже полностью перекроить сценарий, если кто-то из звезд оригинального фильма отказался бы от участия.
Режиссер фильма Эдгар Райт в этот раз выступил исполнительным продюсером. Сценарий создал Брайан Ли О'Мэлли - автор оригинальной серии комиксов о Скотте Пилигриме.
Премьера - 17 ноября.