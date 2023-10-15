Вышел трейлер к ремейку фильма "Скотт Пилигрим против всех"

Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд, Крис Эванс, Обри Плаза и другие артисты, снявшиеся в фильме "Скотт Пилигрим против всех", вернулись в проект, но уже как актеры озвучки. Это было принципиальным условием создателей аниме: они готовы были даже полностью перекроить сценарий, если кто-то из звезд оригинального фильма отказался бы от участия.