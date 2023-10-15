Съемки Kinsgman 3 стартуют в 2024 году

Пару дней назад постановщик Мэттью Вон принял участие в мероприятии New York Comic Con. В ходе него режиссёр поделился, что съёмки фильма Kinsgman 3 стартуют в 2024 году.

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В этом году команда не смогла бы начать производство картины из-за бушующей в Голливуде забастовки актёров. Авторы ленты пока не раскрывают каста, деталей сюжета и других подробностей.

Мы работаем над этим. Сейчас странное и весьма трудное время для кинобизнеса, и… в следующем году мы выпустим перезапуск фильма «Пипец» и приступим к съёмкам Kingsman 3.