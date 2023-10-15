Фильм-концерт Тейлор Свифт может побить рекорд «Джокера»

Фильм-концерт Тейлор Свифт "Taylor Swift: The Eras Tour" может заработать $100 миллионов за первый уикенд США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

© Газета.Ru

Эти цифры прогнозирует дистрибьютор AMC Theatre, однако кассовые аналитики оценивают сборы ленты в диапазоне от 90 до 110 миллионов долларов.

Картина Тейлор Свифт уже заработала $39 миллионов в первую пятницу, наравне такими хитом, как "Человек-паук: Нет пути домой" ($39,2 миллионов в первый день проката). Она также стала вторым лучшим пятничным результатом для октябрьского релиза после "Джокера" ($39,4 миллионов) без учета инфляции.

При этом, отмечает THR, у фильма есть шанс стать лучшим октябрьским дебютом в Северной Америке за всю историю, если он обойдет "Джокера" ($96,2 миллионов).

Кроме того, лента Свифт уже гарантировано станет самым кассовым концертным фильмом всех времен без учета инфляции.