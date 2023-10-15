Фильм-концерт Тейлор Свифт может побить рекорд «Джокера» по кассовым сборам
Фильм-концерт Тейлор Свифт "Taylor Swift: The Eras Tour" может заработать $100 миллионов за первый уикенд США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Эти цифры прогнозирует дистрибьютор AMC Theatre, однако кассовые аналитики оценивают сборы ленты в диапазоне от 90 до 110 миллионов долларов.
Картина Тейлор Свифт уже заработала $39 миллионов в первую пятницу, наравне такими хитом, как "Человек-паук: Нет пути домой" ($39,2 миллионов в первый день проката). Она также стала вторым лучшим пятничным результатом для октябрьского релиза после "Джокера" ($39,4 миллионов) без учета инфляции.
При этом, отмечает THR, у фильма есть шанс стать лучшим октябрьским дебютом в Северной Америке за всю историю, если он обойдет "Джокера" ($96,2 миллионов).
Кроме того, лента Свифт уже гарантировано станет самым кассовым концертным фильмом всех времен без учета инфляции.
В конце сентября сообщалось, что Россия, как и Белоруссия, остались без концертного фильма Тейлор Свифт. Копии фильма покажут в таких странах, как Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Украина и Таджикистан. С 3 ноября к прокату присоединятся Болгария, Турция, Индия, Бразилия и страны Азии.