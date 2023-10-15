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«Оппенгеймеру» предрекают рекордные 15 номинаций на «Оскар»

Главный редактор издания Entertainment Weekly Патрик Гомес заявил, что биографический триллер «Оппенгеймер» Кристофера Нолана может получить рекордные 15 номинаций на «Оскар».

«Оппенгеймеру» предрекают рекордные 15 номинаций на «Оскар»
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Я думаю, что он получит массу технических наград или, по крайней мере, номинаций.

В число технических номинаций входят «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая операторская работа», «Лучший звук», «Лучший монтаж» и «Лучший дизайн костюмов». Журналист уверен, что картина точно поборется за «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» и «Лучшую мужскую роль».

Также Гомес предположил, что «Оппенгеймера» может заполнить всю категорию актёров второго плана благодаря Эмили Блант и Мэтту Деймону. Помимо этого, музыку к ленте написал Людвиг Йоранссон — ранее его номинировали на «Оскар» за саундтрек к «Чёрной пантере».

На данный момент есть три рекордсмена в данном вопросе: «Всё о Еве», «Титаник» и «Ла-Ла Ленд» — у каждой ленты по 14 номинаций. «Оппенгеймер» не получил официального проката в России, однако в стране фильм всё равно показывают.

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