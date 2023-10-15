«Оппенгеймеру» предрекают рекордные 15 номинаций на «Оскар»

Главный редактор издания Entertainment Weekly Патрик Гомес заявил, что биографический триллер «Оппенгеймер» Кристофера Нолана может получить рекордные 15 номинаций на «Оскар».

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Я думаю, что он получит массу технических наград или, по крайней мере, номинаций.

В число технических номинаций входят «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая операторская работа», «Лучший звук», «Лучший монтаж» и «Лучший дизайн костюмов». Журналист уверен, что картина точно поборется за «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» и «Лучшую мужскую роль».

Также Гомес предположил, что «Оппенгеймера» может заполнить всю категорию актёров второго плана благодаря Эмили Блант и Мэтту Деймону. Помимо этого, музыку к ленте написал Людвиг Йоранссон — ранее его номинировали на «Оскар» за саундтрек к «Чёрной пантере».