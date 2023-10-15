Вышел трейлер "Кентервильского привидения" с Гариком Харламовым

Опубликован русский трейлер очередного прочтения "Кентервильского привидения". На этот раз классическая готическая сказка, уже появлявшаяся на экранах десятки раз во всех вообразимых форматах, приобрела особо "семейные" и веселящиеся очертания.

Сюжет истории, выданной Уайлдом еще в 1887-м, обошелся без радикальных прыжков в сторону. Семья Отисов приобретает старинный дом в английском поместье и переезжает туда. Секретным бонус - в доме уж как четвертый век коротает срок призрак мистера Саймона, который считает его своим. Призрак деятелен и злокознен - все новые владельцы поместья сбегали оттуда как угоревшие… Но в этот раз коварное мизантропствующее приведение, как быстро выяснится, вообще не на тех напало.