Вышел трейлер "Кентервильского привидения" с Гариком Харламовым
Опубликован русский трейлер очередного прочтения "Кентервильского привидения". На этот раз классическая готическая сказка, уже появлявшаяся на экранах десятки раз во всех вообразимых форматах, приобрела особо "семейные" и веселящиеся очертания.
На оригинальной озвучке - Фрай и Лори, Тоби Джонс, Миранда Харт, Фредди Хаймор. Один из козырей локализации - комик Гарик Харламов.
Сюжет истории, выданной Уайлдом еще в 1887-м, обошелся без радикальных прыжков в сторону. Семья Отисов приобретает старинный дом в английском поместье и переезжает туда. Секретным бонус - в доме уж как четвертый век коротает срок призрак мистера Саймона, который считает его своим. Призрак деятелен и злокознен - все новые владельцы поместья сбегали оттуда как угоревшие… Но в этот раз коварное мизантропствующее приведение, как быстро выяснится, вообще не на тех напало.
В российских кинотеатрах - с 7 декабря.