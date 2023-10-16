У "Последнего наемника" появилась новая дата российской премьеры

У "Последнего наемника" с Лиамом Нисоном появилась новая дата российской премьеры
Криминальная экшн-лента "Последний наемник" (In the Land of Saints and Sinners) получила новую дату российской премьеры: релиз переехал на 11 января.
В главной роли - Лиам Нисон, клявшийся и божившийся уйти из боевиков… и опять всех зачем-то обманувший.
"Наемник" - ирландский проект, типовой как для жанра в целом, так и для карьеры "позднего Нисона" в частности.
Его герой - "легендарный наемный убийца Финбар Мёрфи", который решает, что "уже не так хорош и ему пора отойти от дел". Но однажды в город, где киллер залег на дно, наведывается банда - "и начинает беспредел". Соответственно, бедному Финбару ничего не остается, как встать на сторону правосудия и снова взяться за оружие. Дальше - все по списку шаблонов.
Режиссер - трижды номинант "Оскара" Роберт Лоренц ("Заступник"), постоянный продюсер проектов Клинта Иствуда.
В других ролях - Керри Кондон, Джек Глисон, Колм Мини, Киран Хайндс, Десмонд Иствуд, Сара Грин, Нив Кьюсак, Конор Макнил и Шеймус О'Хара.