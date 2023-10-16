У "Последнего наемника" появилась новая дата российской премьеры

Его герой - "легендарный наемный убийца Финбар Мёрфи", который решает, что "уже не так хорош и ему пора отойти от дел". Но однажды в город, где киллер залег на дно, наведывается банда - "и начинает беспредел". Соответственно, бедному Финбару ничего не остается, как встать на сторону правосудия и снова взяться за оружие. Дальше - все по списку шаблонов.