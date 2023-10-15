«Создатель» отбил только половину бюджета за 3 недели проката

15 октября стало известно, что мировые сборы научно-фантастического фильма «Создатель» превысили $ 79 млн. За три недели проката картина смогла отбить только половину бюджета — для окупаемости ей необходимо заработать около $ 160 млн.

Критики назвали ленту хорошей, но далеко не выдающейся. На агрегаторах рейтинг «Создателя» составил около 60-70 баллов.

Сюжет ленты расскажет о мрачном будущем, раздираемом конфликтом между человечеством и восставшим искусственным интеллектом. В центре истории окажется потерявший свою жену бывший спецназовец Джошуа. Ему поручили миссию — выследить и устранить Создателя. Этот загадочный вдохновитель продвинутого искусственного интеллекта создал секретное оружие, способное положить конец существованию человечества.

Режиссёром фильма выступил Гарет Эдвардс («Изгоя-один: Звёздные войны. Истории»). Главную роль в фильме исполнил Джон Дэвид Вашингтон, известный по «Доводу» Кристофера Нолана.