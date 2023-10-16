Фильм "Повелитель ветра" вновь возглавил кинопрокат в России

Российская биографическо-приключенческая драма "Повелитель ветра" вновь стала лидером кинопроката в РФ, собрав 100,6 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 12 по 15 октября.

В основу сценария легла история кругосветного полета, который Федор Конюхов совершил в 2016 году, поставив мировой рекорд.

Путешественник стартовал в Австралии и пролетел вокруг Земли всего за 11 дней 4 часа 20 минут. Главную роль в фильме исполнил Федор Бондарчук, который также является генеральным продюсером "Повелителя ветра".

Российский мультфильм "Смешарики снимают кино" занял второе место, собрав 53,3 млн рублей. Картина состоит из четырех короткометражных фильмов, каждый из которых снят в определенном жанре. Зрители одновременно увидят героев в жанрах боевика, мюзикла, немого кино, фэнтези и фантастики с отсылками к шедеврам мирового кинематографа.