5 фактов о «Стюарте Литтле», которые вы не знали

Обаятельный Стюарт Литтл покорил сердца не только детей, но и многих взрослых. Недавно стало известно, что Sony Pictures планирует снять фильм продолжение. Кстати, вы знали, что последняя — тоже не является оригинальным сюжетом? Мультфильм снимался на основе книги детского писателя Элвина Уйата, сюжет которой пришёл ему во сне. О других интересных фактах — в новой статье Центральной Службы Новостей.

© Кадр из фильма «Стюарт Литтл»

Фильм «Стюарт Литтл» основан на книге с таким же названием. Книга рассказывает о мальчике, который так мал, что напоминает мышонка. Это произведение было написано известным детским автором Элвином Бруксом Уайтом. Это было его первое произведение, которое сделало его известным. К его другим известным работам относятся «Паутина Шарлотты» и «Труба Лебедя».

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Источником вдохновения для истории о Стюарте стал сон Уайта. Он мечтал о маленьком мальчике, который вел себя как мышонок, пока ехал на поезде. Уайт придумал идею написать рассказ об этом в 1926 году. Первоначально он написал короткий рассказ и показал его своим детям. Его жена Кэтрин предложила отправить рассказ в журнал New Yorker. Один из редакторов журнала, Кларэнс Дей, предложил Уайту доработать историю, чтобы сделать ее более глубокой. Рассказ был популярен, и книга была выпущена в 1944-45 годах. Иллюстрации к произведению создал Гарт Уильямс.

В книге Стюарт является родным сыном своих родителей. Такой необычный сюжет вызвал много обсуждений, и многие предлагали сделать Стюарта усыновленным. Но в киноадаптации Стюарт был усыновлен семьей Литтл, и его настоящие родители были мышами, которые отдали его из-за финансовых проблем. Позже они хотели вернуть Стюарта, но к тому времени он уже привык к своей новой семье.

История о Стюарте, мальчике, который был похож на мышонка, учит нас приему себя и других, даже если они выделяются из толпы. Через преодоление различных преград Стюарт находит работу и любовь, демонстрируя, что у каждого человека, даже если он не такой как все, есть общие цели. Тема самопринятия также играет ключевую роль, и автор пытается донести до детей мысль, что наши уникальные черты могут стать нашим преимуществом и помочь найти настоящую семью и счастье.