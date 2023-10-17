«Модный приговор» покажут этой осенью без Васильева и Бабкиной

«Модный приговор» покажут этой осенью без Александра Васильева и Надежды Бабкиной
В последний раз программа «Модный приговор» выходила в эфире 19 месяцев назад.
Теперь передачу снова покажут. Однако ведущих в привычном составе зрители больше не увидят.
KP.RU пишет, что съёмки шоу начнутся в конце октября. К работе вернётся Юлия Барановская. Также авторы программы обсуждают кандидатуру Эвелины Хромченко.
Не появится в «Модном приговоре» историк моды Александр Васильев, так как он ранее высказывался антипатриотично.
На место Васильева претендовали несколько именитых отечественных дизайнеров. Однако их имена пока не разглашаются.