Россиянка получила почетную награду итальянского кинофестиваля

Российский киновед Наталья Нусинова получила почетную награду на итальянском кинофестивале немого кино Le Giornate del Cinema. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

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Почетную награду им. Жана Митри россияне получают всего во второй раз. Киновед и создатель отечественного Музея кино Наум Клейман получил статуэтку в 1994 году. Премию вручают с 1986 года.

Традиционно ее обладателями становятся киноархивы, архивисты, кинореставраторы и киноведы за особый вклад в научные исследования в области истории кино. Жан Митри - первый президент кинофестиваля и выдающийся историк кино.