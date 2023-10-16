Умер Геннадий Гладков — народный артист России и советский композитор

В возрасте 88 лет не стало советского и российского композитора Геннадия Гладкова. Эту информацию подтвердил его помощник и менеджер Малик Аминов.

— Да, все так. Замечательный русский человек, самый настоящий. Гениальный композитор, — сказал он в комментарии «360».

Малик Аминов также подчеркнул, что пока не располагает информацией о похоронах и прощании с композитором.

Геннадий Гладков родился в 1935 году в семье музыкантов. В 1964 году он окончил Московскую консерваторию, после чего занимался преподавательской деятельностью.

Всесоюзную славу Гладкову принесла работа над музыкальным мультфильмом «Бременские музыканты» и его продолжением «По следам бременских музыкантов», в котором он даже исполнил партию Глупого короля.

Большой вклад Геннадий Гладков внес и в отечественный кинематограф. Его музыка звучит в таких известных кинокартинах, как «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Формула любви».