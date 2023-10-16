В прокат выходит фильм «Императрицы»

"Петр I подтолкнул Россию вперед, и эта энергия, этот толчок позволил стране не только устоять, но и приобрести красоту и авторитет. Консультантами на проекте были лучшие историки, которые специализируются на этом периоде. Мы снимали во дворцах, строили павильоны, воссоздавали десятки костюмов – как известно, одна только Елизавета Петровна никогда не надевала один и тот же наряд дважды," – рассказал режиссер.