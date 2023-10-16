В прокат выходит фильм «Императрицы»
26 октября в широкий прокат выйдет художественно-документальный фильм "Императрицы".
Картина станет продолжением фильма «Петр I. Последний царь и первый император». Режиссером-постановщиком также выступит Андрей Кравчук.
Сюжет фильма рассказывает о главных императрицах Российской империи: Анне Иоанновне, Екатерине I и Елизавете Петровне.
По словам режиссера фильма Андрея Кравчука, фильм призван показать эволюцию методов правления, которая произошла после прихода к власти женщин.
"Петр I подтолкнул Россию вперед, и эта энергия, этот толчок позволил стране не только устоять, но и приобрести красоту и авторитет. Консультантами на проекте были лучшие историки, которые специализируются на этом периоде. Мы снимали во дворцах, строили павильоны, воссоздавали десятки костюмов – как известно, одна только Елизавета Петровна никогда не надевала один и тот же наряд дважды," – рассказал режиссер.
В картине снялись: Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Анна Уколова, Ольга Лерман, Иван Колесников, Игорь Гордин, Евгений Шварц, Анастасия Талызина, Павел Ворожцов, Роман Васильев и другие.
Возрастное ограничение: 12+