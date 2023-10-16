Начались съемки фильма «Домовенок Кузя»

Сюжет картины расскажет о том, как Кузя сбегает из плена Бабы Яги в своём волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и её родителей. Кузе необходимо найти его волшебный сундучок, исполняющий желания, – домовенок много лет назад подарил его папе девочки.