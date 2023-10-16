Обыкновенный волшебник: как музыка Геннадия Гладкова покорила СССР

Народный артист России, советский и российский композитор, автор музыки к более чем сотне фильмов Геннадий Гладков скончался в возрасте 88 лет, передает телеканал «МИР 24».

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Обыкновенный волшебник. Его музыка легкая и смешная – как на экране, так и в спектаклях. Музыка Гладкова – вне времени.

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Гладков хоть и вырос в семье музыкантов, в 20 лет стал химиком – не было денег на учебу в консерватории. Но в конечном счете туда он поступил, а потом написал первую музыку – к дипломной работе своего друга Василия Ливанова.

«Бременских музыкантов» поют уже полвека. Именно они в 69-м году сделали композитора Гладкова знаменитым на весь Союз.

Первая советская рок-опера – как гром среди ясного неба. История о животных, которые бродят по миру и поют песни, а в них дерзкие намеки и вольные шуточки. Такой гимн поколения советская власть не одобрила. Посыпались вопросы: Почему бременские, а не наши? Почему звери поют рок? Но страну это не волновало, миллионы зрителей распевали новые хиты.

Запел и сам композитор. Когда Муслим Магомаев, который пел многие песни в «Бременских», уехал на концерт, Гладков записал партию короля на черновик.

«Мы предложили это Муслиму Магомаеву спеть, но когда он услышал, как поет Гладков, он сказал, что лучше ни за что не споет, и разрешил петь Гладкову», – рассказал поэт-песенник Юрий Энтин.

После «Бременских» на Гладкова посыпались десятки предложений о работе – спектакли, мультфильмы, кино. Ему, как никому другому, через мелодии удавалось передать настроение. Что не песня, то хит, даже без слов. Многое в его жизни случилось благодаря дружбе с режиссером Марком Захаровым. Вместе они сделали шесть легендарных фильмов, среди которых «12 стульев» и «Обыкновеннее чудо». Гладков притягивал Захарова как раз тем, что умел хулигански соединить несоединимое – лирику и иронию, как в «Формуле любви».

«Он открыл рояль и, ударив ручонками по клавиатуре, сразу запел: «Уно-уно-уно моменто, уно-уно-уно комплементо», – рассказал режиссер Марк Захаров.