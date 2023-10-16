Что известно о новом сериале "Макрон"

Премьера сериала "Макрон" состоится в 2024 году. Тестовая версия проекта, снятая в 2022 году, вошла в конкурсную программу фестиваля первых серий "Пилот" этим летом и получила приз "Лучший актерский ансамбль". Об этом писала "РГ". В запуске сезона примет участие весь актерский состав, задействованный в пилоте, а в режиссерском кресле Бориса Дергачева, для которого проект стал режиссерским дебютом, сменит Татьяна Суровцева, тоже впервые снимающая сериал.

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Над проектом работают компания Good Story Media, ТНТ и PREMIER. Название "Макрон" полностью отражает сюжет 20-серийного фильма. Эта история не про политику, а про возраст в личных отношениях, про первые мужские решения, когда тебе немного за 20, и про новые жизненные грани, когда тебе уже 45.

Молодой парень Андрей приезжает из Москвы в родной маленький городок, расположенный в Архангельской области, чтобы познакомить свою девушку с родителями. Вика - начальница Андрея, их служебный роман перерос в отношения, несмотря на разницу в возрасте почти в 20 лет. У Андрея серьезные намерения, что вызывает бурную реакцию со стороны консервативных родственников. Мама категорически против. Ситуация осложняется тем, что бывшая девушка Андрея тоже не рада таким новостям, а ее одинокий отец влюбляется в Вику.

Марина Александрова рассказывает: