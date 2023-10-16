Третий сезон «Контейнера»: даты выхода серий, актеры, сюжет

14 сентября 2023 года на российском стриминговом сервисе START вышла первая серия третьего, финального сезона сериала «Контейнер» о суррогатном материнстве.

© Кадр из сериала "Контейнер"

В материале «Ленты.ру» вспоминаем, какие события произошли в предыдущих сезонах, и рассказываем, когда выйдут новые серии.

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Главное о сериале «Контейнер»

«Контейнер» — оригинальный проект платформы START, съемки которого стартовали в ноябре 2020 года. Над сериалом работали создатели комедийно-драматического проекта «257 причин, чтобы жить».

Премьера сериала состоялась в апреле 2021 года в рамках Московского международного кинофестиваля, а в июле 2021 года сериал представили на французском фестивале Série Series.

Шоу восторженно приняли зрители и критики, поэтому его продлили на второй сезон, который вышел осенью 2022 года. Финальный сезон, третий, вышел на START в сентябре 2023 года.

Весной 2022 года «Контейнер» должен был выйти на Apple TV+. Он стал бы первым российским проектом линейки Apple Originals, однако позже сделку приостановили.

«Контейнер». Первый сезон (осторожно: спойлеры)

Влиятельный чиновник Вадим Белозеров и его жена Марина хотят завести ребенка и обращаются к услугам суррогатной матери. Ей оказывается 27-летняя Саша, которая мечтает накопить денег на лучшую жизнь и уехать в другую страну. По контракту, который подписывают обе стороны, родители и суррогатная мать не должны друг друга видеть, однако Вадим и Марина просят Сашу за дополнительную плату пожить вместе с ними в их загородном коттедже на Рублевке. Саша соглашается, однако жизнь в доме заказчиков оказывается далеко не такой простой, как кажется на первый взгляд.

Это оказывается испытанием и для самой Саши, которая переживает за оставленную в Москве младшую сестру Аню, и для Марины, начинающей ревновать мужа к сурмаме, и для Вадима, оказавшегося меж двух огней. Ситуация осложняется, когда в Москву приезжает бывший возлюбленный Саши, Игорь, соблазнивший ее, когда ему было 19, а ей — 14. Он начинает угрожать Саше и шантажировать ее неким страшным секретом, который может разрушить всю ее семью. Сначала Игорь просто требует денег, а потом нападает на мать Саши. Защищая ее, Саша убивает Игоря.

Чтобы скрыть преступление, Саша обращается за помощью к Вадиму, и тот обещает все уладить. Более того, он соглашается перевезти к себе домой Аню, которая быстро вовлекается в жизнь богатых обитателей поселка и сближается с дочерью Вадима от первого брака, Евой. Мать Евы когда-то была подругой Марины, но последняя заставила Вадима поместить ее в психиатрическую лечебницу. За это Ева не может простить отца и Марину и хочет уехать из страны.

В это время Марина начинает подозревать, что Саша что-то скрывает, и поручает своему человеку Дмитрию навести о ней справки. В финале первого сезона выясняется, что Аня на самом деле не сестра, а дочь Саши. Марина рассказывает ей об этом, и Аня разрывает отношения со всеми, кроме Марины, которая притворяется заботливой старшей подругой. В результате заговора недоброжелателей Вадима арестовывают за убийство Игоря, которое он не совершал. Саша рожает мальчика, но его дальнейшая судьба неизвестна, потому что Вадим в тюрьме, а Марина уехала из страны.

«Контейнер». Второй сезон (осторожно: спойлеры)

Суррогатная мать Саша считает, что ребенку будет лучше с ней, чем в доме малютки, поэтому она сбегает с ним из клиники, называет малыша Демидом и возобновляет отношения со своим давним возлюбленным Виталиком. Им помогает Ева, которая размещает пару в одной из своих квартир. Сама Ева живет вместе с Аней, которая по-прежнему не общается с матерью. Саша пытается наладить с ней отношения и старается не привыкать к сыну, потому что знает, что его придется отдать. Виталик, напротив, примеряет на себя роль отца и хочет оставить малыша.

Марина возвращается в Россию и подключает все связи, чтобы найти Сашу, — в частности, закручивает роман с мужем своей подруги Киры, который приложил руку к тому, чтобы Вадима посадили. Ребенок ей уже не нужен, но она хочет отомстить Вадиму, который выходит из СИЗО. У Евы завязываются странные отношения с Дмитрием. Аня влюбляется в друга Евы, Роберта, и у них начинается роман. Роберт вовлекает ее в мошенническую схему, из-за чего у Ани возникают крупные проблемы. Саша (вновь с помощью Вадима) помогает ей.

Вадим и Виталик просят Сашу не отдавать Демида, но она все равно подписывает отказ от ребенка. Марина, мечтающая забрать не только малыша, но и половину состояния мужа, встречается с ним и случайно сталкивает мужчину с крыши. Пока Вадим в коме, Марина забирает ребенка и прячет его у своей матери. Саша мирится с Аней и уговаривает ее поехать вместе в Испанию, однако Аня в последний момент сбегает с Робертом в Петербург. Ева, пользуясь влюбленностью Дмитрия в нее, настраивает его против Марины. Саша узнает, что на самом деле она биологическая мать Демида.

«Контейнер». Третий сезон

В третьем сезоне много внимания уделено Еве и Ане. Из тех серий, которые уже вышли к середине октября, мы узнаем, что Ева получает от отца бизнес и начинает наводить в компании свои порядки. Ей помогает Дмитрий. Аня узнает, что она беременна, и пытается скрыть это от матери и от школьных учителей. Вадим, вернувший себе власть и статус, переезжает в другой дом, обзаводится внушительным количеством прислуги и забирает сына. Саша не находит себе места и постоянно думает о Демиде.

Вадим встречается с Сашей, которая говорит, что на этот раз она готова пойти на все, чтобы быть рядом с Демидом. Вадим позволяет ей переехать в его дом на правах биологической матери. Саша соглашается, расстается с Виталиком и оставляет Аню. В это время влиятельные начальники Вадима требуют, чтобы он вернул бизнес, который тот отдал Еве. Ева не идет на компромисс, и на нее совершают покушение.

Марина с помощью нового богатого покровителя выкрадывает из лечебницы бывшую жену Вадима, Наташу, и привозит ее к себе домой. Ее цель — обманом заставить Наташу донести на Вадима, чтобы того снова посадили и лишили ребенка. Саша внезапно узнает, что сосед и по совместительству начальник Вадима — еще один ее клиент, для которого она несколько лет назад родила дочь. У Виталика появляются новые отношения, но он все равно помогает Ане.

Основные загадки, которые должны раскрыться в финальных сериях, — с кем в итоге останется Демид, какую роль сыграет возвращение Наташи, оставит ли Аня своего ребенка, что будет с бизнесом и личной жизнью Евы, а также что задумали подруга Марины, Кира, и ее муж.

Даты выхода всех серий третьего сезона