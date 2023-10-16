Появились подробности сюжета шестого сезона «Короны»

Детали последней части драмы о монаршей семье Великобритании раскрыл Британский еженедельник Daily Mail. Центральное место в ней занимают трогательное последнее лето принцессы Дианы и роман с Доди Файедом перед ее трагической смертью.

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Согласно снимкам, опубликованным Netflix, зрители увидят на экране некоторые воссозданные исторические моменты, — в том числе, последние дни леди Ди незадолго до автокатастрофы в Париже в августе 1997 года. Сезон охватывает период времени, связанный не только с гибелью Дианы. Также в сериале показана встреча принца Уильяма и Кейт Миддлтон в начале 2000-х годов.

В заявлении стримингового гиганта говорится о том, что, «достигая своего золотого юбилея, королева размышляет о будущем монархии, о свадьбе Чарльза и Камиллы и о начале новой королевской сказки в лице Уильяма и Кейт».

Среди знаковых моментов, которые будут воссозданы в шестом сезоне «Короны», — летняя поездка принца Гарри и принца Уильяма в Балморал в августе 1997 года, где они получили известие о смерти их матери.