Почему французский «Люпен» оказался лучше британского «Шерлока»

На Netflix целиком вышел третий сезон «Люпена» Джорджа Кея и Франсуа Узана, хитового французского детектива по мотивам перенесенных в современность романов Мориса Леблана про джентльмена-грабителя Арсена Люпена.

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Литературная основа и структура испещренного загадками и сюжетными поворотами сериала будто бы сами наталкивают на сравнение «Люпена» с еще одним, еще более популярным европейским детективным сериалом — «Шерлоком» Стивена Моффата и Марка Гэтисса.

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«Лента.ру» объясняет в пяти пунктах, почему последний на самом деле не составляет конкуренции относительно скромному проекту Netflix.

Арсен Люпен против Херлока Шолмса

Арсен Люпен и Шерлок Холмс, герои европейских романов конца XIX — начала XX века, имеют много общего. Оба — незаурядные умы, жившие примерно в одно время, и каждый стал своеобразным национальным героем, один во Франции, другой — в Великобритании. Леблан создавал образ благородного грабителя как раз таки на волне охватившего Европу восхищения Шерлоком Холмсом — первый роман о Люпене вышел через пару десятилетий после появления на прилавках детективов о гениальном сыщике.

Более того, герои эти в каком-то смысле сталкивались друг с другом — в финале первого же романа Леблана «Арсен Люпен — благородный грабитель» появляется известный частный сыщик по имени Херлок Шолмс (изначально автор использовал настоящее имя детектива, однако Артур Конан Дойл якобы потребовал его сменить). Следующая же книга и вовсе вышла под названием (в одном из многочисленных вариантов перевода) «Арсен Люпен против Херлока Шолмса».

Словом, раз уж так тесно сосуществовали эти литературные персонажи, на основе приключений которых и были сняты два популярных европейских телешоу, то сравнение «Шерлока» с «Люпеном» напрашивается само по себе.

Кадр из сериала "Шерлок"

Работа с первоисточником

«Шерлок», выходивший на «Би-би-си» с 2010-го по 2017 год, перенес в современный Лондон всех героев романов Артура Конан Дойла. Тут и сам эпатажный мистер Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча, и его верный помощник доктор Ватсон (Мартин Фримен), и высокомерный брат Майкрофт (Марк Гэтисс), и зловещий антагонист Джим Мориарти (Эндрю Скотт), и роковая Ирен Адлер (Лара Пулвер), и даже легендарная миссис Хадсон (Уна Стаббс). Названия эпизодов представляют собой отсылки к повестям и рассказам Дойла: «Этюд в багровых тонах» превратился в «Этюд в розовых тонах», «Скандал в Богемии» — в «Скандал в Белгравии» и так далее.

Персонажи «Шерлока», впрочем, и слыхом не слыхивали о произведениях о культовом сыщике — в этой вселенной романов Дойла попросту не существует.

В плане сюжета сериал тоже действует как совершенно обособленное от викторианских романов произведение, занимающееся лишь стилистическими заимствованиями. К примеру, профессор Мориарти, собственной персоной появившийся от силы в двух произведениях о Холмсе, становится заклятым противником Бенедикта-Шерлока, злым гением, стоящим чуть ли не за всеми преступниками Лондона.

Как и «Шерлок», «Люпен» — не прямая адаптация серии романов. В нем разворачивается совершенно новая история о французе с сенегальскими корнями Ассане Диопе (Омар Си), который решает доказать невиновность своего отца (Фаргасс Ассанде), десятилетия назад обвиненного в краже ожерелья королевы Марии-Антуанетты. Делает он это не самыми законными способами — пытается самостоятельно выкрасть ожерелье, похищает и допрашивает подозреваемых, обманом выискивает на них компромат.

Кадр из сериала "Люпен"

Однако произведения Леблана играют наиважнейшую роль в самом сюжете шоу Netflix.

Те методы и тактики, которые Диоп использует, проворачивая свои невероятные трюки, он черпает напрямую из книг о джентльмене-грабителе — с ними его еще в детстве познакомил отец. Детективы, которые Леблана читали, в распутывании преступлений Ассана оказываются на шаг впереди своих коллег, классикой не интересующихся. С ростом же известности Диопа по всей Франции растет и популярность книжек Леблана (к слову, и без того там почитаемых) — и вот уже в магазинах и библиотеках у полок с приключенческими романами собираются целые толпы людей.

«Люпен» тем самым не просто осовремененное произведение по мотивам культовых книг, но этих самых книг невероятно действенная промо-кампания. Так что в вопросе почтительности и бережного отношения к первоисточнику французский сериал остается безоговорочным фаворитом.

Жанр — детектив

В первом сезоне «Шерлока» прославленный еще Дойлом дедуктивный метод решения задач искренне впечатляет, однако очень быстро сериал скатывается к абсолютно шулерской детективной формуле, в которой зритель без помощи заглавного героя оказывается попросту не способен разгадать ни одной загадки. В поздних эпизодах Холмс щелкает любые головоломки, словно какой-нибудь супергерой (неспроста Камбербэтч позже и стал марвеловским Доктором Стрэнджем) — что-то там листает в своих чертогах разума, воссоздает сцены преступления, фактически путешествуя назад во времени, или же просто вываливает на окружающих сведения, которые ранее в сюжете не упоминались.

Препятствия, которые встают перед Диопом, тоже порой можно посчитать непреодолимыми, однако по ходу сюжета сериал показывает весь инструментарий, при помощи которого персонаж с ними справляется.

То есть догадаться, как Ассан провернул тот или иной трюк, зритель в теории может и без объяснений в финале. Это в определенной степени делает шоу предсказуемым: если во время очередного дела на фоне основного действия происходит какое-нибудь случайное событие (например, официант врезается в охранника и привлекает к себе всеобщее внимание), поклонники «Люпена», скорее всего, тут же начнут выстраивать теории о том, как оно было распланировано гениальным грабителем — и не прогадают. Однако раз уж речь тут ведется о криминальных детективах, разве не в самостоятельных попытках их разгадать кроется львиная доля удовольствия от просмотра?

Бенедикт Докторстрэндж

Шерлок Бенедикта Камбербэтча в начале 2010-х безоговорочно влюбил в себя весь интернет. Повлияли на это и повальная в те времена мода на сверхумных социопатов (Декстер, доктор Хаус, Шелдон из «Теории Большого взрыва» — ряд можно продолжать), и бесспорные таланты самого актера.

Однако Моффат и Гэтисс заметно перестарались, делая из современного Холмса исключительную рок-звезду, трагическую, гениальную, непонятую окружающими. В итоге у них получился герой, вокруг которого буквально вертится вся планета — тот же доктор Ватсон в исполнении Фримена оказывается совершенно не нужен для сюжета, кроме, конечно, тех многочисленных моментов, когда его похищают, и Шерлоку приходится вызволять товарища. Даже их с Холмсом «броманс» заметно тормозит через каких-то пару-тройку эпизодов первого сезона, после которых персонаж Мартина Фримена превращается в функцию.

Оригинальный Шерлок Холмс никогда не становился причиной происходящих вокруг него историй, и при желании в любом сюжете его можно было бы заменить каким-нибудь другим гениальным сыщиком. В сериале, однако, все происходит конкретно из-за заглавного героя — вышеупомянутый Мориарти выстраивает все свои козни только ради того, чтобы померяться умами с противником.

Кадр из сериала "Люпен"

Ассан Диоп в этом плане оказывается куда более реалистичным. Во-первых, им движет ясный мотив — очистить запятнанное имя отца. Ради такого он бросает вызов обществу и грозится нарушить статус кво. Во-вторых, без многочисленных напарников его грандиозные ограбления попросту не состоялись бы. Герой то и дело прибегает к помощи второстепенных персонажей, обладающих собственными уникальными навыками и не выглядящих на фоне Диопа никчемными детьми. В-третьих, даже при том, что главный герой занимается откровенно незаконным промыслом, никакой модной социопатии в нем и не видно — Ассан искренне и открыто любит своих близких и друзей, и эта проработанная связь впоследствии выльется в немалое количество эмоциональных сцен.

Главное, что отличает Ассана от Шерлока, — наличие тщательно проработанного бэкграунда у первого.

Из флешбэков в «Люпене» мы узнаем и о родителях Диопа, и о его прошлом. О прошлом Холмса-Камбербэтча нам не объясняют практически ничего (появление на экране родителей Шерлока, к примеру, оставляет больше вопросов, чем дает ответов), кроме тех случаев, когда шоураннеры решают резко встряхнуть сюжет (возникшая словно из ниоткуда гениальная сестра героя — прекрасный тому пример).

Порок изобилия

«Шерлок» переполнен визуальными эффектами. Если в ранних сезонах графика использовалась в основном для изображения мыслительного процесса заглавного героя (хотя по сути представляла собой мельтешащие на экране слова и изображения, намекающие разве что на наличие у Шерлока синдрома дефицита внимания), то в поздних частях совершенно лишние спецэффекты лезут почти из каждой сцены. Отказываясь от логически выстроенных загадок, шоураннеры все чаще стали отправлять сыщика в пресловутые чертоги разума, где тот не только решал все детективные вопросы, но и сражался с собственными демонами. Сериал таким образом еще больше замкнулся на главном персонаже-супергерое и отдалился от жанра детектива, которым вроде как обещал радовать зрителей.

«Люпен» в визуальном плане куда более скромен и старомоден.

Эстетически сериал похож на что-то среднее между фильмами бондианы эпохи 1970-х и «Одиннадцатью друзьями Оушена». Джордж Кэй не пытается здесь переизобрести велосипед, заимствуя вместо этого проверенную структуру с флешбэками и клиповым монтажом. Это решение делает «Люпена» не таким пестрым и модным, как «Шерлок», но по крайней мере помогает донести главное — на пальцах продемонстрировать, как Ассан Диоп провернул то или иное дело.

Суперпринц и нищий

Все вышеперечисленные художественные решения Гэтисса и Моффата ставят «Шерлока» в положение безвременья. Да, заглавный герой в любой момент готов засыпать на головы окружающих массу фактов из последних сводок новостей, подтверждающих, что этот мистер Холмс действительно живет в XXI веке, но сюжет шоу вообще ничего не потерял бы, если бы разворачивался еще сто лет спустя. «Шерлок» — история о столкновении супергероев, гениального сыщика и не менее гениального, до боли экспрессивного злодея Мориарти. Странная и опасная игра, в которой два этих социопата готовы ради победы и с собой покончить, может, безусловно, впечатлить, но едва ли заставит почувствовать эмоциональную близость с персонажами на экране.

В «Люпене» же решение сделать ведущим героем эмигранта второго поколения уже само прочно связывает сериал с современностью. Ассан дурит и обчищает бесстыдно богатых французов, эксплуатируя их невежество, которое является как раз-таки следствием привилегированности и зацикленности на классовости. Регулярные преображения Диопа (герой практически в каждой серии примеряет на себя до абсурда стереотипные маски) помимо демонстрации прекрасных актерских навыков Омара Си служат весьма едкой сатирой на то, как современный французский бомонд воспринимает своих темнокожих сограждан — а именно, всеми силами старается их игнорировать.

Хайп вокруг «Шерлока» долгое время существовал за счет аванса. Зрителей всеми правдами и неправдами убеждали, что перед ними — интеллектуальное шоу, полное проработанных загадок, которые рано или поздно развернутся в нечто большее. Оттого выходу каждой новой серии предшествовал шквал конспирологических теорий, многие из которых звучали куда резоннее, чем то, что в итоге телеэкрану скармливали Гэтисс и Моффат. Поэтому так сильно было разочарование фанатов от кошмарного четвертого сезона, в котором многим стало очевидным, что никакого гран-финала со вскрытием покровов, под которыми обнаружится логически выверенное произведение, не будет. «Люпен» же с самого начала вообще ни на что не претендовал. Те трюки, которые Шерлок Холмс вытворял с позой «вам все равно не понять», Ассан Диоп проворачивал разве что с ухмылкой доброго фокусника, который в финале готов раскрыть все свои карты — то есть ни разу не предавал доверия зрителей.