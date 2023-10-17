Режиссер «Дэдпула 3» — о том, выйдет ли фильм в 2024 году

Хотел бы я знать. Я даже не знаю, есть ли у нас официальная дата выхода. Я знаю, что это должно было произойти 3 мая. Конечно, забастовка актеров и длительная пауза в производстве поставили под угрозу премьеру. Мы отсняли половину фильма. Я отредактировал половину фильма. Мы умираем от желания вернуться к работе и выпустить его в следующем году.