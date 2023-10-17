Триллер «Кошки-Мышки» завоевал гран-при III кинофестиваля НСТ Хоррор Фест

Психологический триллер Сюзанны Фогель «Кошки-мышки» (18+) завоевал гран-при III международного кинофестиваля НСТ Хоррор Фест. В прокате кинокартина появится 26 октября этого года.

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По сюжету, застенчивая студентка Марго работает в арт-кинотеатре и флиртует с постоянным посетителем Робертом, но постепенно это перетекает во взаимную симпатию и бесконечные остроумные переписки. Но каждое их романтическое свидание оборачивается настоящей катастрофой.

Главная героиня начинает всё больше сомневаться, кто же в действительности Роберт — странный, но добрый парень, или же скрывающий истинные намерения маньяк. Закончив эти отношения, Марго понимает, что игра в кошки-мышки только началась и теперь может привести к неожиданным последствиям.