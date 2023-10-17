8 героев мультфильмов с красными волосами

Причёска — отличный способ самовыражения, а ещё цвет волос часто может сказать многое о характере героя.

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В мультфильмах и аниме персонажи часто появляются с неестественным для людей цветом шевелюры — а иногда мы и сами вдохновляемся и меняем стиль, чтобы быть похожими на любимых героев.

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Тлум.Ру продолжает свою серию подборок героев с необычным цветом волос — на этот раз, мы решили собрать самых ярких красноволосых персонажей из мультфильмов.

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Пускай в диснеевском ремейке с живыми актёрами Ариэль перестала быть красноволосой, мы запомнили её как самую яркую красноволосую героиню. Такую яркую деталь невозможно не запомнить — неудивительно, что принц Эрик влюбился в неё с первого взгляда. Как вы думаете, её алая шевелюра отражает бунтарский характер героини?

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Красные волосы этой героини вполне соответствуют её бунтарскому характеру. Не стоит забывать, что, пускай Вилл и защищает сразу три мира в компании подруг-чародеек, она всё ещё обычный подросток, и сейчас у неё непростой период в жизни. №

3. Киришима, «Моя геройская академия»

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Эйджиро Киришима — как раз один из тех ребят, чей цвет волос отражает его характер. К тому же, его причёска похожа на иглы красного ежа, ещё больше показывая его нрав, а волосы он красит — его натуральный цвет чёрный. Он не такой взрывной, как Бакуго, но ведь красный цвет волос — для крутых парней, правда?

№ 4. Гаара, «Наруто»

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Красный цвет — главная фишка внешности этого героя. Он даже зачёсывает свои тёмно-красные волосы особенным образом, чтобы подчеркивать вырезанный на лбу кандзи «Любовь», и он — неудивительно — тоже бордовый. Ну и без чёрной подводки не обойтись, она часто ещё больше подчёркивает алый цвет его волос.

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Красный цвет — не только для бунтарей, но и для гениев. Иначе как объяснить, что один из протагонистов мультсериала «Финес и Ферб» — обладатель как раз такой шевелюры? В этой голове рождаются гениальные идеи, и, кто знает, вдруг цвет волос этому тоже способствует?

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Или, если правильнее сказать, Королева Рокс. Перед нами настоящая злодейка с красным ирокезом и не менее красными глазами. Ну, а что, отрицательным персонажам тоже хочется быть крутыми и яркими. Огненные волосы, рокерский стиль, гитара — не стоит брать пример с поступков героев, а вот стиль подрезать можно!

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Крутая итальянская девчонка с красными волосами? Дайте две! Хотя и одной Джулии достаточно. Она и книги читает, и приключения устраивает. У Джулии не так много друзей, но это только делает общение с ней более ценным — представьте, сколькому можно научиться у такой умной и находчивой героини? Ну и волосы яркие, красные, почти огненные — красота!

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